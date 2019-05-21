曼谷飞无锡航班机舱冒烟 升空仅5分钟即折返

（早报讯） 泰国新时代航空公司（New Gen Airways）一架波音737-800客机，原定19日从曼谷飞往中国无锡，但起飞不久机舱瀰漫浓烟，被迫折返。

香港东网报道，据查询航班动态的手机软件显示，该班编号为E3865的航班，原定下午4时55分从曼谷廊曼机场起飞，实际起飞时间为下午6时21分。但起飞后仅5分钟，客机爬升至9800呎时，机舱突然烟雾瀰漫。机师决定返航，客机安全降落廊曼机场，该航班共在空中飞行了18分钟。

客机返航后，航班被迫取消，事件中无人受伤，机舱冒烟原因就暂未公布。