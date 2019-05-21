日媒：欲在中国减产的日本制造企业增至10%

受中美贸易战激化影响，日本的制造业对在中国的生产活动持谨慎态度。瑞穗综合研究所实施的问卷调查显示，关于今后2至3年的在华业务方针，回答“增产”的企业占28%，较上年的41%下滑超过10个百分点。而回答“减产”的企业则倍增至10%。许多日企计划在东南亚的工厂实施增产，同时缩小对华投资。

据日经中文网报道，瑞穗综研2月向日本国内资本金超过1000万日元（约12万5000新元）的约4300家企业发出调查问卷，约有1000家企业做出回答。由于之后中美贸易战激化，企业的慎重姿态很可能进一步加强。

调查显示，对中国工厂的收益状况感到“满意”和“比较满意”的企业比例减去“不满”和“不太满意”的企业比例，得出的“收益满意度指数”为6.5个百分点，较2018年的16.9个百分点大幅降低。从不同行业来看，纺织、运输机械、有色金属和钢铁等行业的恶化尤为明显。

关于是否会寻找替代中国的对美出口基地，七成日企回答“不打算寻找替代基地”。另一方面，近七成的日企表示打算在亚细安（ASEAN）各国实施增产。

将生产基地从中国转移到其他国家的动作还很有限，其原因是2012年之后中日关系恶化，不少日企已经将生产基地向亚细安国家分散。

为应对中美贸易战导致的关税上涨，瑞穗综研主任研究员酒向浩二认为，“很多日企认为可以通过在东南亚增产等方式应对”。不过今后如果中美贸易战走向长期化，除了亚细安外，讨论将生产基地迁往美国的行动也可能出现扩大。

