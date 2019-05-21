贸易战犹如高悬在人民币头顶的达摩克利斯之剑 落下时或恰逢年中分红季

贸易战犹如高悬在人民币头顶的达摩克利斯之剑（The Sword of Damocles），最新信息显示今年夏天或许就能见分晓，但对人民币这可能不是一个好时机。因为随着年中分红季来临，人民币同时还将面临季节性贬值压力。

据彭博社报道，统计显示今年6至8月的三个月间，海外上市的中资股共将向股东支付约188亿美元的分红，接近去年同期196亿美元的规模；派息高峰从去年的8月提前到了7月，当月支付总额达到99亿美元。虽然部分有海外收入的企业可动用自有外汇资金派息，但仍将有相当部分的资金缺口，需要通过提前购汇进行补充。

“预计接下来中美贸易谈判的发展仍是焦点所在，”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭就此接受采访时说，“如果谈判不好，不排除继续贬值，市场如果形成单边预期，分红企业就会倾向于购汇”，购汇压力的叠加也会让人民币承受更大的贬值压力。

但他也同时指出，“情况今年比去年好些，市场更沉着”。

美国总统特朗普本月重新点响贸易战大炮后，事态还在不断升级。中国金融市场措手不及，境内外人民币上周已经分别跌破6.91和6.94关口；上周以来中国官方媒体更对贸易战和汇率战接连发表强硬言论，部分市场人士开始重新审视破7可能性。

特朗普称将在下月举行的二十国集团（G-20）峰会上与中国国家主席习近平会面。他上周表示，与中国的贸易谈判是否成功“会在大约三到四周后”揭晓，但最新消息指姆努钦仍称中国贸易协议“还有很多工作要做”。

考虑到今年的中资股海外分红规模较上年没有明显变化，若贸易战不再令汇率预期进一步恶化，预计给人民币带来的购汇压力不会超过去年。

彭博以上市公司公布的每股分红，乘以其海外上市流通股数量，对分红外汇资金量进行估算，同时还计入了特殊现金分红。今年的分红大户与去年变化不大，其中建设银行（7月30日派息约合41亿美元）、中国银行（6月18日派息约合21亿美元）仍稳居榜首，合计约62亿美元的分红总额接近总额近三分之一强。

