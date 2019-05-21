韩国企业1季度利润大减37% 对华出口低迷

韩国企业的业绩持续恶化。韩国交易所5月17日发布了573家上市企业2019年1~3月合并财报的统计结果。受中美贸易战影响，占韩国出口额约1/4的对华出口表现低迷，企业营业利润同比减少近四成。据推算，美国加征关税将导致韩国的对华出口每年缩小1000亿日元（约12.49亿新元），有声音担心业绩低迷将走向长期化。

据日经中文网报道，韩国交易所对上市企业（不含金融行业和变更财年的企业）的财报数据进行了统计。结果显示，销售额同比微增至约484万亿韩元，营业利润同比减少37%，减至27.8万亿韩元。

营业利润与降至2016年7至9月以来最低水平的2018年10至12月相仿。不过， 2018年12月底至2019年3月韩元兑美元汇率贬值近5%，成为出口企业利润增加的主要原因，考虑到这一点，可以认为1至3月的业绩较2018年10至12月进一步恶化。利润减幅也较10至12月扩大了11个百分点。

韩国企业出口半导体、汽车、钢铁、造船和化学等多个领域的产品。其中，1至3月高科技产品的出口表现尤为低迷，半导体的出口额减少22%（减至235亿美元）。有机EL面板和液晶面板显示器的出口额减少17%，降至约53亿美元，包括零部件在内的智能手机减少28%，降至约27亿美元。

占韩国出口额26%的对华出口似乎陷入苦战。对去年秋季之前韩国的景气局面起到拉动作用的三星电子和SK海力士的营业利润均下滑了60%以上。在电视用有机EL面板领域有优势的LG显示器的亏损额扩大了336亿韩元。

除了出口减少外，燃料价格上涨也对韩国企业构成重创。韩国最大的钢铁制造商浦项制铁利润下滑近2成，乐天化学等韩国三大化工巨头利润均下滑五成以上。铁矿石和原油价格上涨成为成本增加的主要原因，而且这些企业难以将成本上涨的部分转嫁到向汽车厂商销售的产品价格中，导致盈利状况出现恶化。

各家企业出口的多寡反映全球需求，因此韩国企业的财报也被称为全球经济的先行指标。截至目前，有观点认为，4至6月业绩将与1至3月持平。一家化工巨头的高管坦言称，“2019年一整年都会比较煎熬的气氛在公司内部蔓延”。

美国特朗普政府5月13日正式宣布了第四轮对华制裁关税计划，向智能手机等价值约3000亿美元的中国产品最高征收25%的关税。其实，在第四轮关税计划公开之前，韩国1至月主要股票的业绩都低于最初预期，因此“经济触底反弹可能会快得出乎意料的期待感反而增强”。

据韩国金融网站“FnGuide”介绍，韩国最大财团三星集团5月2日的总市值达到448万亿韩元，比年初上涨了约14％。但受特朗普推特发言的影响，股价出现回落。目前相较于年初的上涨率已缩小至约5%，投资者对业绩恢复的期待也在减弱。

据韩国贸易协会旗下的国际贸易研究院分析，在韩国出口至中国的智能手机及汽车等最终产品使用的零部件中，有5%在中国组装成最终产品后供货给美国。该研究院在此基础上估算称，如果截至第四轮制裁计划的额外关税启动，韩国的全球出口额每年将减少8.7亿美元。相关负责人就该估算数据表示，“并没有将贸易战激化对全球经济带来的减速影响考虑进去”，暗示其影响将来会进一步增强。