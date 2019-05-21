美国土安全部警告称中国制造无人机对美国企业数据构成威胁

根据路透社周一获悉的一份通知，美国国土安全部（DHS）警告美国企业，中国制造的无人机可能令企业数据面临风险。

据路透社报道，这份名为“中国制造无人机系统”的通知警告称，美国官员“强烈关切任何把美国数据带入专制国家领土内的科技产品，这些产品允许这个国家情报机构随意访问数据或滥用这些访问权限。”

DHS下属网络安全和基础设施安全局（DHS's Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）的一位发言人证实，该机构“近期发布了一项行业警告，为各类组织提供有关使用中国制造无人机系统技术内在风险的信息，以及降低此类风险的办法。”

通知未点名任何企业，但敦促（美国）企业““了解您的无人机系统数据是否被供应商或其他第三方存储。如果被存储，找出存储方式、存储位置和持续时间”。美国有线电视新闻网（CNN）稍早对这一通知进行了报道。

这是美国政府针对中国制造的设备提出的最新关切。之前，美国商务部将华为及其旗下68家实体列入出口黑名单，称华为对美国国家安全构成风险。

世界上最大的消费级无人机制造商——中国深圳市大疆创新科技有限公司周一在声明中表示，“我们技术的安全性已经得到过美国政府和美国主要企业的独立认证。”

大疆补充称，公司让“客户完全控制数据是如何收集、存储和传输的。”该公司表示，对政府和关键的基础设施用户，“我们提供的无人机不会向大疆或通过互联网传输数据。”

