任正非：不能狭隘地认为爱华为就用华为手机

美国特朗普政府上周下令禁止售卖零部件给中国电信业巨头华为之后，美国科技服务公司谷歌中止与华为的业务合作，美国主要芯片制造商也纷纷宣布暂停对华为的供应。

不过，华为创始人任正非今天接受中国媒体访问时说，美国的“90天临时执照”对华为没多大意义，华为已经做好准备。他还强调，华为5G不会受影响，在5G技术方面，“别人两三年肯定追不上华为”。

据每日经济新闻报道，任正非、华为高级副总裁陈黎芳、华为战略研究院副院长朱广平等今天在华为深圳总部接受二十多家中国媒体采访。这是美国禁令发出后，任正非首次接受中国媒体采访。

任正非在接受采访时说，他的家人现在还在用着苹果手机，因为苹果的生态很好。“家人出国我还送他们苹果电脑，不能狭隘地认为爱华为就爱华为手机。”

任正非说，华为不会轻易狭隘地排除美国芯片，要共同成长，但是如果出现供应困难的时候，华为有备份。“我们在‘和平时期’都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。”他还认为，虽然华为“也能做美国芯片一样的芯片”，但不等于说华为就不买了。

据法新社报道，美国官方周一（20日）决定，延迟90天实施对华为的禁令，理由是华为及其商业伙伴需要时间来处理一些软件升级与合同问题。禁令将于8月中旬生效。

对此，任正非在回答央视记者董倩提问时表示，美国的“90天临时执照”对华为没有多大意义。“我们已经做好了准备，但是我们非常感谢美国企业，他们为我们做出了很多贡献，我们的很多顾问来自IBM等美国企业。”

他说，美国科技深度和广度上还是值得我们学习，因为很多小公司产品超级尖端。“但是在我们的行当上（5G），我们做到了前列，但是整体国家而言，我们和美国比，差距还很大。”

任正非表示，华为的5G是绝对不会受影响，在5G技术方面，别人两三年肯定追不上华为。“我们量产能力还是很大的，不会超出我们公司负增长，不会对产业发展做出伤害。”

另一方面，任正非说：“我们牺牲了个人、家庭，是我们为了一个理想，为了站在世界高点上，为了这个理想，跟美国迟早就是会有冲突的。”据悉这是继1月17日接受中国媒体群访和央视《面对面》栏目专访之后，任正非再次接受中国媒体群访。

