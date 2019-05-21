中美贸易战拖累致中国4月结售汇逆差扩大 5月失衡状况料恶化

中国4月银行结售汇逆差意外扩大，这和4月整体平静的汇率走势有些出入，虽然4月资本和金融帐转为小幅顺差，但当月代客结售汇货物贸易顺差大幅下降逾四成，而服务贸易逆差小幅扩大，成为4月结售汇逆差扩大的主要原因。

据路透社报道，受高基数和春节效应褪去等因素影响，中国4月以美元计的出口同比下降2.7%，贸易顺差则收窄47.2%至138.4亿美元，数据均不及市场预期的增长2.3%和顺差350亿美元。贸易顺差大幅回落也表明中美贸易战带来的影响逐渐显现。

5月初中美贸易战再度升级，美国宣布对2000亿美元的中国输美商品加征关税至25%，这料会进一步加压中国出口，贸易顺差规模或进一步下降，加上5月人民币汇率快速回落，市场的结汇和售汇意愿的差会进一步拉大，可以预期5月结售汇状况将进一步恶化。

4月当月银行结汇意愿上升3.4个百分点至66.6%，而银行售汇意愿也上升3.1个百分点至68.3%，结售汇意愿差略微收窄；2015年8月之后和2018年4月之后人民币快速单边贬值，之后结售汇意愿差快速拉大，货物贸易结售汇顺差规模也随之收窄。

另外，此前连续实现17个月顺差的直接投资项，到4月也转为逆差2亿美元，这也是2017年10月以来首次出现，这可能反映出中美贸易战的发展，直接投资有所放缓。

报道称，好在此前监管层实施的远购风险准备金持续发挥作用，4月代客远期结售汇签约净额为净结汇143.5亿美元，虽然不及3月的183亿美元顺差，但仍录得7个月来第二大净结汇，这也有利于改善未来的结售汇形势。

根据EIKON终端初步统计，4月外资净卖出A股总额达到180亿元人民币，创下2016年12月深港通开通以来的最高纪录；但中债登和上清所数据，4月外国投资者净买入逾60亿元中国债券。

而5月外资净卖出A股规模进一步扩大，这也可能加剧市场购汇需求；另外5月开始今日进入'中资海外上市公司分红季，这也可能增大购汇需求，加剧结售汇市场失衡状况。

当然，随着人民币越接近7元关口，监管层加强各项监管的可能性也在快速上升，资本跨境流动料进一步严格，可以估计即便5月状况转差，但结售汇逆差规模进一步扩大的规模可能受限。

外管局官网周一最新通报了一批外汇违规案例，其中广州飏帆贸易有限公司逃汇案被罚3千734万元人民币；浙江籍洪某私自买卖外汇案被罚2千497万元人民币，这也清晰的向外界传递出信号，违规的成本很高，这有利于震慑那些试图绕过监管的资本外流行为。

另外周日央行网站刊登潘功胜的话称，“有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，”并称根据形势变化，中国“将采取必要的逆周期调节措施，加强宏观审慎管理。”

这是中美贸易战5月再度升级之后，监管层首次主动发声，这也向市场传递了稳定汇率预期的信号；另外原央行调查统计司司长盛松成也表示，人民币汇率破“7”总体上不符合中国的利益，对中国弊大于利，进一步向市场表达了稳定汇率预期的意愿。

人民币中间价周一大幅强于市场预期，也凸显了逆周期之外央行有意向市场传递稳定汇率走向的意图。

如果市场价仍持续低于中间价，大行很可能会配合适度监管需要，释放美元流动性；大行也可能采取压低在岸长端掉期，从市场筹集美元为即期维稳提供“子弹”，在离岸抽走人民币流动性，推高离岸做空人民币成本，并加大对跨市场套利的打击力度等组合拳，人民币破七的概率并不大。

