手机零部件生产商Lumentum 成为首家正式证实停止向华为发货的美商

手机零部件生产商鲁门特姆控股（Lumentum Holdings Inc）周一成为首家正式证实停止向华为技术有限公司发货的美国公司，以遵照美国商务部实施的出口限制。

据路透社报道，这家公司表示，无法预测何时能恢复发货。该公司被认为是苹果人脸识别技术主要供应商。

上周，特朗普政府将华为列入贸易黑名单，禁止该公司未经美国政府批准从美国公司购买零部件。

西班牙电信(Telefonica)表示，正在评估美国的禁令，看是否会影响其客户。

尽管大多数美国供应商尚未就华为禁令发表声明，但彭博社报道称，英特尔、高通、赛灵思和博通已告诉员工，在接到进一步通知之前，他们不会向华为供货。

这些公司没有回应路透的多次置评请求。

美国供应商股价在盘前交易中走低，此前据路透社独家报道称，一位知情人士说，Alphabet旗下谷歌（Google）已经暂停与华为的部分业务合作，不再进行需要开源（开放原始码）许可范围以外的软硬件转让和技术服务的业务。

鲁门特姆控股表示，上一季度华为业务占其总收入的18%。该公司目前预计第四季收入为3.75亿至3.9亿美元，低于此前预计的4.05亿至4.25亿美元。

鲁门特姆控股股价盘前重挫4%。