亚股在四个月低位附近 市场担忧华为事件影响

亚股周二陷于四个月低位附近，美国把中国科技大厂华为列入黑名单上，外界益发担心此举可能会让美中本已紧张的关系更加恶化。

据路透社报道，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数盘初持平，但仍接近周五触及的四个月低位。该指数已较一个多月前创下的九个月高位回落约8%。日股日经指数跌0.5%。

美国股市方面，标普500指数周一收跌0.67%，纳斯达克指数.IXIC收低1.46%。费城半导体指数急跌4.02%至两个月低位。苹果下跌3.1%至3月初以来最低水准。

“随着有关美国和华为的消息恶化，贸易战似乎越来越显示出变成科技战的迹象，”Principal Global Investors驻伦敦的资深全球投资策略师Seema Shah说，“这一趋势越发展下去，附带损害就会越大——尤其是在亚洲和美国，但也会在全球引发巨大的连锁影响。”

美国政府周一放松上周对华为施加的限制，将允许华为采购美国制商品，以维持现有网络运行和为现有的华为手机用户提供软件更新。放宽限制的有效期为90天。

但对于担心美中两国关系日益恶化的投资者而言，这几乎没有带来什么安慰。

Alphabet旗下谷歌（Google）以及鲁门特姆控股（Lumentum Holdings Inc）等一些美国企业已经开始限制对华为提供服务。

“当你看到美国政府针对华为的行动不仅打击了中国科技产业，也殃及到美国科技业，那么其阻挠中国成为科技超级强国的决心也就很明显了，”Shah说。

瑞穗证券首席策略师Nobuhiko Kuramochi说，迄今为止企业向投资者提供的获利预估并未考虑到封杀华为的影响。

“半导体销售至少短期内会下降，企业可能需要下调获利预估，”他说。

市场对美联储主席鲍威尔的讲话几乎没什么反应。鲍威尔表示，最近几年企业债务增至纪录高位，但不可与2007-2009年经济危机爆发之前的美国次贷市场状况相提并论，不过仍需保持谨慎。

汇市方面，主要货币目前都呈横盘走势。

在本周末欧洲选举前，欧元承压，但兑美元EUR=持稳，报1.1169美元，脱离周一所及5月3日以来低点1.1150。

美元兑日圆JPY=略微下滑至110.05日圆，周一曾触及近两周高位110.32。

英镑徘徊在近四个月低位附近，英镑兑美元GBP=D4报1.2728美元，距离周五的1.2714低点不远。英国首相特雷莎梅在离任前最后一搏，努力让她的退欧协议获议会通过。

离岸人民币兑美元CNH=D4报6.9403元人民币，略高于周五所及的五个半月低点6.9497。