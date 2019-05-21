逃犯条例直呈立会 林郑：是艰难决定政府要打破困局

香港行政长官林郑月娥表示，保安局长李家超昨日宣布去信立法会内委会，要求下月12日恢复修订逃犯条例的二读辩论，她重申这是艰难的决定。

据香港星岛日报网报道，林郑指，自上任以来强调行政立法互动，两年来亦身体力行，多出席立法会质询，具体回应议员提问。但修例工作至今一段时间后仍未展开，恐怕不论特区政府、立会内的建制派议员，以至关心的人士都觉得陷入困局，都觉得需要方法打破困局，政府才下这艰难的决定，政府将继续解修例以释社会疑虑。

她指，民意及台杀人案死者家属都盼修例伸张公义，但政府要有法律的基础，才能与台湾方面商讨。强调自4月3日法案首读二读以来，政府从未停止解说工作，立法会经过六星期仍未看到前景，政府才决定要打破困局，将修订草案直接上立法会大会，展开恢复二读，审议是符合议事规则。

她还说，外国势力在修例一事上企图破中央与特区关系，中央表态理所当然建制派“归队”之说不成立。她认为，撤回修例是不切实际的，相信政府的决定不会损害行政立法的关系。她强调，政府从无放松过争各界及各立法会议员的支持。

香港特区政府昨天决定绕过立法会法案委员会，直接将备受争议的《逃犯条例》修订草案提交立法会大会讨论，以在最短的时间内通过草案。

建制派阵营对此表示欢迎。但民主派阵营批评，当局此举为“霸王硬上弓”，只会激起民愤。