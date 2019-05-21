忧蔡英文改规则 赖清德：任何人要赢一定要干净赢

民进党初选事务性协调破局，台湾行政院前院长赖清德今天（21日）接受广播专访时表示，协调没有结果应该回到党的办法，也就是民调如果有共识用对比，没共识用互比，并采用家户民调，一切回到党的制度来，但也有人提醒他，总统掌握中执会、中常会可能会改规则，他是觉得切切不可，“任何人一个人要赢一定要干净赢。”

据台湾《联合报》报道，赖清德说，诚实务实踏实是他的从政风格，因此希望用行动为台湾带来希望，而在他登记初选之前，很少有人听到蔡英文能连任成功，这种情况下，很多人担心输掉总统大选加上立委席次大幅减少，失去的不只是政权，而是在和平协议氛围下，主权跟和平势必带来冲击。

对于党内初选卡关，赖清德表示，党内初选部分，在他登记之前党的初选时程都已经公告，很遗憾初选期程已经被更改2次，但现在立委初选已经完成，总统初选理当5月底以前完成，且初选办法都已经公布过，但初选到一半又有不同要求，他基于党的和谐团结都愿意讨论，但两次延长都并不合理。

赖清德表示，协调没有结果应该回到党的办法来，也就是民调如果有共识用对比，没共识用互比，并采用家户民调，一切回到党的制度来，但也有人提醒他，总统掌握中执会、中常会可能会改规则，他是觉得切切不可。

“任何人一个人要赢一定要干净赢。”赖清德说，如果没有办法达成这个目标，就没有办法团结党内，无法凝聚社会，也向明天要举行的中执会的党内同志呼吁，一定要体认社会期待民进党要有民主制度，要有公平程序，社会都会支持公平初选胜利的人，若把引以为傲的制度破坏，最后出线的人无法堵社会悠悠之口。