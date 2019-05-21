华为首度公开股权文档室：任正非有否决权 但从未使用过

华为股权文档室昨天首度向中国媒体公开。华为董事会首席秘书江西生介绍了华为的股权架构。

据澎湃新闻报道，江西生说，华为的治理架构是九万名在职持股员工选举持股员工代表会，由员工代表来选举公司董事长、董事和监事会成员。持股员工每五年投票选举员工代表一次。员工代表会每年要召开1至2次会议，对公司一些重要事项进行讨论表决。

江西生说，作为公司创始人，华为治理架构规定，该公司创始人任正非有否决权。

江西生表示，任正非主要通过自己的思想和管理哲学来对华为进行管理，“有否决权但他从未使用过。如果经常使用否决权，就失去了否决权的意义了。”

他介绍，华为九万多持股员工通过工会来实现员工持股，任正非自然人持股1.01%，“任总在员工持股里还有0.13%，总共持股1.14%。”

华为的年报显示：任正非持股为1.14%。江西生称，目前为止，任正非持股是华为持股人中持有股份最多的。

江西生表示，前段时间有美国教授质疑华为的员工持股，他们认为这只是利润分享计划而不是员工持股，“我们回应是员工的钱打进来享受分红，但同时承担了风险，如果公司亏损了他们要承担资产减值的风险，此外持股员工有权利投票选举代表，因此整体上我们是通过工会持股的方式。”

江西生透露，2018年华为拿出了净利润40%的进行分红，这一分红率在历史上处于中等水平。