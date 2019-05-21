中国驻欧盟大使警告美国犯下错误 中国不会袖手旁观企业权益受损

中国驻欧盟大使称，中国可能对美国总统特朗普将华为列入黑名单的举动进行报复。特朗普上周在与中国的贸易争端中提高了赌注，宣布遏制华为业务的举措。

据彭博社报道，中国驻欧盟大使张明周一（20日）在布鲁塞尔接受采访时称，这是错误的行为，所以会有必要的回应，中国公司的合法权益正遭受破坏，因此中国政府不会袖手旁观。

特朗普于上周五签署了一份可能限制华为和中兴通讯在美国销售设备的行政命令。特朗普政府还将华为列入可能禁止其与美国公司开展业务往来的黑名单。

张明表示，这些举动是出于政治动机，而且是对出口管制措施的滥用，美国政府试图通过行政手段打垮华为。

他补充说，中国将尽最大努力捍卫中国企业的合法权益，敦促华盛顿不要在错误的道路上越走越远，避免进一步扰乱中美关系。

中国外交部发言人陆慷在周一早些时候北京的例行记者会上表示，华为一事上中方具体会采取什么措施大家可以“拭目以待”。

中国官方媒体今天继续保持最近的交战论调。《人民日报》发表评论称，战略误判，后果严重。评论称，“妄图剥夺近14亿中国人的发展权利、阻拦中华民族伟大复兴的历史进程，终将被证明是螳臂当车”。

华盛顿的行动正值美国寻求迫使中国同意涉及广泛的贸易协议。特朗普本月对2000亿美元中国商品加征关税，并威胁将对所有中国输美商品征关税后，导致两国贸易战升级，张明指责美国破坏了一年多以来围绕协议进行的谈判。

张明称，美国一再为两国磋商制造麻烦，破坏了艰苦谈判过程中形成的积极势头，并通过霸凌和恐吓谋取不正当利益。

他表示，中国不会在这样的战术面前退缩，同时仍敞开对话的大门，中国将与欧洲和世界其他地区团结一致来捍卫全球贸易体系，而美国则会因为单边主义和保护主义受到孤立。

张明说，中国决心坚定不移地捍卫自身合法权益，若美国想战将奉陪到底，而且会认真应战，换言之，球在美国一方。

反美情绪在中国日益高涨，一首私人制作的中国贸易战歌曲《贸易战》迅速走红。张明强调团结和决心，还强调了中华文明的源远流长。

张明称，中华文明已经延续了5000年，为何不再来个5000年呢？

