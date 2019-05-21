退休官员改编《贸易战》歌曲：不怕他蛮横来挑战

据彭博社报道，一首名为《贸易战》的歌曲最近突然走红网络，在微信上拥有10万+浏览量。

报道称，这首突然走红网络的歌曲就叫《贸易战》，属于旧曲填新词，用的是1960年代抗日战争题材影片《地道战》主题曲的曲调。

歌曲一开始是男生合唱：“贸易战嘿贸易战！不怕他蛮横来挑战！嘿，不怕他蛮横来挑战！太平洋上展开了贸易战，一带一路连成了片。”

《贸易战》词作者赵良田是四川盐亭县的一名退休官员，也是中国诗歌学会会员。（互联网）

“我选择用《地道战》的曲子，是因为它能让人联想到中国今天面临的类似情况，”这首歌的制作人和词作者赵良田周一接受彭博新闻采访时说。“自从贸易战爆发以来，我总感觉有要做点什么的冲动。”

赵良田是四川盐亭县的一名退休官员，也是中国诗歌学会会员。

赵良田去年填写了这支歌词并发布到网上，但他称在中美谈判受挫前他的词几乎并未引起注意。他表示，当局过去审查过他所写的部分反美题材诗歌。

在美国总统特朗普本月早些时候威胁对中国加征新关税后，赵良田感觉到中国政府改变了态度。他拿出自己每月退休金的三分之一，即1千600元人民币（约320新元）来制作了这首歌。合唱这支歌的也是退休人员。

赵良田还说，过去几天接到很多人来电表达对他工作的支持。