林郑：外部势力令修例议题升至一国两制层面 中央发言理所当然

香港保安局长李家超昨天提出将《逃犯条例》修订“直上大会”，引起争议。特首林郑月娥今早接受采访时说，李家超昨天形容“决定艰难”，强调政府是为了打破困局。

据《明报》消息，林郑月娥表示，港府尊重立法会功能，明白经过法案委员会审议的草案会有更好结果，但经过法案委员会多次争议后，不但宝贵审议时间已经丧失，甚至看不到前路，故政府为打破困局作出此决定。她承诺未来政务司、律政司、保安局等都会加强解说，以释除公众疑虑，希望事件不会影响未来各党派关系。

李家超昨天说，会根据立法会《议事规则》去信立法会内会主席李慧琼，为修订《逃犯条例》草案恢复二读辩论作准备，以期在下月12日恢复二读。

至于台湾政府表明不会借修例引渡陈同佳，林郑月娥认为若未有法律基础便与申请移交的一方商议，并非稳妥做法，强调修例后政府会以最大诚意，基于“伸张正义”这一共同目标与对方磋商。

林郑月娥又称，不少后期加入的针对修例言论，涉及外部势力，甚至有人借此影响中央与香港关系，甚至肆意抨击内地法律制度，令议题提升至“一国两制”和宪制层面，因此中央发言理所当然。

香港青年陈同佳去年游台期间杀害怀孕女友，弃置藏尸行李后返港被捕。香港并无与台湾签订引渡协议，触发政府提出修订《逃犯条例》。