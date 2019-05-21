德媒：华为被谷歌“断供” 难保欧洲手机市场？

谷歌公司昨天对外界表示，公司已经开始着手切断与华为之间的业务往来。而在此前一天，路透社已经提前从内部人士处得知，除非是开源软件，华为集团今后将无法获得谷歌公司的任何硬件、软件以及技术支持服务。公司一名发言人表示：“我们正在采取措施，遵守（美国政府）下达的指令，并且审视指令的后果。”

据德国之声报道，华为方面周一在书面采访时强调，其已经售出的、或者已经出货进入全球库存的智能手机、平板产品将继续获得安全更新等服务与售后支持。“作为安卓的全球重要伙伴，华为已经为安卓系统的开放与成长作出了重要贡献，与安卓开源平台紧密合作，打造一个让用户与产业都受益的生态圈。华为将继续致力于打造安全、可持续的软件生态圈，为全球所有用户提供最出色的体验。”

中国外交部新闻发言人陆慷昨天在新闻发布会上表示，“中方注意到有关谷歌公司已经暂停对华为涉及软硬件转让业务并且暂停向华为提供有关服务的说法。中方将正式确认此事，并进一步积极关注事态进展。”他还指责美方“以己之心度人之腹，为获取竞争优势对他国企业造谣抹黑，却始终拿不出像样的证据”，认为美国正在动用国家力量打压他国企业。

作为全球电信设备巨头，华为近年来也涉足智能手机制造领域，目前已经成为了全球第二大智能手机厂商，其年出货量仅次于三星。不过，华为手机在中国市场与海外市场的软件配置有着较大差别：在中国本土市场销售的手机一般不预装谷歌的应用软件产品。

业内人士预计，谷歌"断供"华为手机，将主要影响后者的海外市场。2018年，华为总共出产了2.08亿部智能手机，其中近半销往海外市场。其中，欧洲是华为手机的第二大市场，仅次于中国本土市场。根据美国市场研究公司IDC今年年初的报告，华为手机在欧洲占据了高达29%的市场份额。

尽管安卓操作系统的核心部分（AOSP，有时也称作公共版安卓）是开源软件，但是GMAIL、谷歌地图、谷歌PLAY商店、谷歌框架服务等非开源应用软件却需要谷歌授权。除了中国市场，全球销售的绝大多数安卓手机都预装了这些谷歌应用软件，许多第三方应用软件更是依赖于谷歌框架服务。德新社、法新社都在报道中指出，如果华为手机今后不预装这些谷歌应用，将会失去对欧洲消费者的吸引力，极端情况下甚至有可能被迫放弃欧洲的智能手机市场。

谷歌公司一名发言人则表示，目前已经售出的华为手机，将能够继续正常使用谷歌PLAY商店、谷歌PLAY防护等服务。

不过，不论是谷歌公司的声明，还是华为方面给德国之声的书面答复，都没有明确指出今后生产的华为安卓手机是否能够至少允许用户手动安装谷歌应用软件。

报道称，就在几天前，负责包括手机业务在内的华为消费者业务CEO余承东在公司内部的"心声"论坛上发表了一篇题为"华为手机系统往事"的文章，表示"华为不缺自研打造操作系统的能力，而谷歌的安卓系统也吸收和借鉴了很多EMUI的优点。" 余承东在文章中指出，华为除了能够打造自己的芯片，"还有打造操作系统的核心能力。"

今年3月初，余承东在接受德国《世界报》采访时也曾透露，华为已经备有一套自己的操作系统，"以防我们突然不能再使用安卓系统或者微软的操作系统；这当然只是我们的B计划，首选依然是和谷歌、微软的生态圈合作。"

上周，美国政府宣布通信业紧急状态、限制美国企业向华为供货后，负责芯片制造的华为子公司海思就宣布，公司多年来一直在预研"备胎"芯片，以防美国突然"断供"；如今，"备胎"将"转正"。

彭博社则援引华为内部消息人士称，华为一方面拥有自研的备份芯片方案，另一方面，针对那些暂时没有合适替代品的美国芯片，公司则囤积了3个月到数年不等的库存，以保证在"断供"后过渡期内的生产。目前，高通、博通等美国芯片厂商已经宣布暂停对华为供货。

德国芯片厂商英飞凌则在周一辟谣称，日本《日经新闻》此前称英飞凌停止向华为供货之报道不符合事实。公司一发言人表示，美国政府的行政命令只涉及美国出产的产品，英飞凌供应华为的绝大部分产品都不受影响。此前，受《日经新闻》消息影响，英飞凌周一的股价一度下挫。华为的欧洲竞争对手爱立信、诺基亚的股价则出现了上涨趋势。

德国联邦经济部则表示，正在研究美国针对华为的制裁将对德国企业造成多大的影响。