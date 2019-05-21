台陆军退将：美国不会帮台湾打仗

台湾中华战略学会理事长、陆军退役上将王文燮说，蔡英文政府不断制造两岸紧张情势，目的是为了2020选举；美国近期释放中国大陆军机绕台、美国军舰行经台湾海峡的信息，想制造有能力保护台湾的印象，但美国不会为台湾打仗。

据中评社报道，王文燮接受专访时说，蔡英文当年向李登辉建议“两国论”，所以她主张“台独”，以这个立场去制造两岸对抗的形势，有利于她的选举，简单讲就是故意指大陆想要武统，把台湾吃掉，藉此激起民众危机意识去支持民进党对抗大陆，所以她的主要目的是为了2020选举。

王文燮，1932年生，祖籍山东省日照市，曾任联勤总司令部总司令、“国防部”副部长、国民党黄复兴党部主委。现任国民党中评委主席团主席、台湾山东同乡会长、中华战略学会理事长。

他指出，美国公布大陆的军机通过台海、也公布美军行经台海信息的原因，是为了制造大陆威胁台湾、美国有能力保护台湾的印象，可是真正来讲，美国不会为台湾打仗。

王文燮分析，从过去历史来看，美国从来就没为台湾打过仗，即使八二三炮战，也从没插手、没帮台湾打过仗、没开过炮，美国不希望两岸对打是为了自己的利益，何况台湾海峡是公海，所谓“台海中线”是当年美军协防台湾时所设下的“概念线”，没有明确座标，目的是希望两岸不要对打。

他说，其实以现在的科技、雷达侦测能力，大陆的军机从起飞到降落，飞过“台海中线”，台湾其实都知道，但要不要公布是政治考量，所以大陆的军机通过台海不是什么了不起的事情，而且不只一次，今年3月31日与4月1日有两批大陆军机通过台海、日本宫古海峡活动，对大陆来说是向日本展示军力，对台湾则是视两岸是“一个中国”，所以通过台海认为是只经过国土而已。

他表示，美国不会为了台湾开战，所以不存在中美若开战谁会赢的问题，如果双方真的开打，其实没人能下结论，可是就战略利益来讲，美国是打不了的，因为大陆可以很快集中军力到台海，美国却要花很多的时间调动军队，所以两岸一旦开战，对美国没有利益，不可能出兵援助台湾。

王文燮指出，美国现在拿台湾当做对抗大陆的筹码，视为棋子而已，因为美国很清楚，所以不会开战，台湾希望两岸和平、不要打仗，大陆也主张和平，两岸都承认“一个中国”，这是共识，虽然蔡政府不承认“一中”，但蔡英文承认“中华民国宪法”，“宪法”就是“一中”，何况，如果大陆真想处理台湾问题的话，可用的方法很多，根本也不用打。

王文燮告诉中评社，近来中美贸易战的缘故，双方军事行动都只是在示威而已。从军事角度来看，海军、空军都是属于战略军种，因为可以很容易、很快的把军力投射到任何地方，这也是美国在世界上有影响力的原因，可是要调动陆军就很麻烦了；资料指出，美国现在有11艘航母，是世界第一大航母群，中共大约2023年会有四艘航母，是世界第二大航母群，中共虽有能力影响世界，但只需配置在大陆沿岸就是不可忽视的力量。

他表示，中国大陆的经济体、生产力是世界第二大，消费力、科技发展进步速度都已超过美国，美国怕被超越，所以发动中美贸易战，其实美国从清朝末年到现在，始终都是帝国主义，反观大陆领导人习近平一再强调不会争霸，提出“人类命运共同体”想帮助全人类，其实就是孔子说的“世界大同”，所以推动“一带一路”是想用经济手段实现《礼记》“礼运大同篇”的政治理想。

对于两岸都追求和平统一，台湾是否还需要军购，王文燮表示，任何一个“国家”都要有防卫能力与一定的水平，过去他曾参访许多“国家”的兵工厂，即便是永久中立国瑞士，也有先进装备并全民皆兵；瑞典也拥有许多先进武器装备，所以台湾当然也要有防卫能力，而且要随时代进步汰旧换新，硬体武器装备要更新，软体战略、战术思想也要精进。

王文燮说，现在台独人士，民进党政府看美中吵来吵去好像很高兴，其实台湾夹在中间，最受害的就是台湾，如果大陆市场没了，台湾还能活得下去吗？