白色力量将声势化为选票？王金平：距离差得远

台湾2020总统选举逼近，蓝绿如今都陷入初选纷扰，近期民调显示台北市长柯文哲的声势回升。对此，前立法院长王金平今天受访说，虽然白色力量有他们力量的呈现，“但是我很坦白讲，要在全国里面把一些声势或者民调化为真正选票，我想距离还差得远”。

据中时电子报消息，被问及近期白色力量在民调上超越蓝绿，有支持者认为现在国民党是否应该更团结些时，王金平表示“还不是那个时候”，大家要耐心等待。他指出，虽然大家一定都认为要团结，但现在已经竞选下去了，是各自努力，所以呈现出来的当然不像只有一人竞选时那样的团结迹象。

王金平说，虽然白色力量也有他们力量的呈现，但要很坦白讲，要在全台湾里把一些声势或民调化为真正选票，“我想距离还差得远”。

王金平今早接见来访的美台商会会长韩伯儒，以及美国国防部前副部长伍佛维兹、美陆军前副参谋长金约翰，并在会前受访时再谈及党内初选制度不公，重申“是的，希望党中央能悬崖勒马”。

此外，对于近期高雄市长韩国瑜声量似乎微下滑，王金平则说，竞选中起起伏伏，不论声势、民调或各方面，支持的热度也都会有起伏现象。他说，自己是稳健中求成长，不求躁进，依照既定规划作战方式去进行、推动。