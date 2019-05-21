亚股脱离四个月低点 但华为的遭遇仍带来压力

亚股今天获得喘息之机，美国暂时放松上周对中国华为施加的贸易限制，但围绕美中紧张关系进一步升级的担忧令投资者保持警惕。

据路透社报道，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数涨0.35%，但仍接近周五触及的四个月低位。该指数已较一个多月前创下的九个月高位回落约8%。日股日经指数跌0.4%。

沪深300指数上涨1.0%，因美国政府周一放松上周对华为施加的限制。该指数上日曾触及三个月来日低。

不过，中美之前的氛围愈发激烈，已经导致投资者放弃了问题能尽早解决的希望。这与几周前相比是个重大转变，当时外界还认为中美可以达成协议。

“围绕美国和华为的消息显示情况恶化，越来越得多的迹象表明，贸易战正变为科技战，”伦敦Principal Global Investors资深全球投资策略师Seema Shah表示。

“这种趋势发展得越深入，产生的附带损害就会越大，尤其是在亚洲和美国。而且将在全球产生很大的连锁反应。”

美国股市方面，标普500指数周一收跌0.67%，纳斯达克指数收低1.46%。费城半导体指数急跌4.02%至两个月低位。

华为供应商受挫，高通和美光分别挫跌6.0%和4.0%。

“当你看到美国政府针对华为的行动不仅打击了中国科技产业，也殃及到美国科技业，那么其阻挠中国想成为科技超级强国的决心也就很明显了，”Shah说。

Alphabet旗下谷歌以及Lumentum等一些美国企业已经开始限制对华为提供服务。

三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，在美国对华为下达禁令后，北京方面可会对美国企业采取报复措施，令紧张情势进一步升级。

瑞穗证券首席策略师Nobuhiko Kuramochi说，迄今为止企业向投资者提供的获利预估并未考虑到封杀华为的影响。“半导体销售至少短期内会下降，企业可能需要下调获利预估。”

市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔的讲话反应平淡，鲍威尔表示最近几年企业债务增至纪录高位，但不可与2007至2009年经济危机爆发之前的美国次贷市场状况相提并论，不过仍需保持谨慎。