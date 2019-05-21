日本央行总裁警告贸易战广泛冲击经济 望中美进行建设性讨论

日本央行总裁黑田东彦今天警告称，中美贸易紧张关系升级可能损及企业信心，并对经济产生造成广泛的负面影响。对中美贸易战将旷日持久且代价高昂的担忧打压金融市场，这让本就担心日本出口型经济受到冲击的日本决策者更感头疼。

据路透社报道，黑田东彦在国会上说：“如果贸易紧张情势持续，就会藉由企业信心和市场动态对全球以及日本经济产生广泛的冲击。”他表示，“我们希望美国和中国进行建设性讨论”。

其他日本央行决策者也对贸易战可能造成的损害表示担忧，但他们维持原来的观点，仍认为日本经济稳固。这暗示日本政府计划继续推进10月份上调消费税。

“我们目前看到一些制造商正在推迟资本支出计划，”日本财务大臣麻生太郎周二对国会表示。“但企业获利仍处于较高水平， 而且支持国内需求的基本面仍稳健。”

日本内阁官房长官菅义伟表示，政府已经在计划采取足够措施来缓和上调消费税的影响。

对于上调消费税可能冲击经济的担忧，“我们将竭尽全力做出响应，”菅义伟周二在简报会上表示，暗示日本政府将继续推进上调消费税，并通过额外支出来应对其可能给经济增长带来的破坏。

日本首相安倍晋三一再表示，将推进此前已两度延迟的消费税上调，于10月将该税率从8%调高至10%。但一些立法者呼吁推迟，担心此举会让日本经济陷入衰退。

周一公布的数据显示，日本第一季经济增长意外加速，不过消费及资本支出显露疲态，激发市场对安倍可能再度延迟上调消费税的猜测。

市场在关注日本政府5月的月度经济报告，定于周五发布。

消息人士说，日本政府正在考虑下修其经济评估。关键在于月报是否会收回经济正在复苏的观点。一些分析师认为，如果收回，则将表明政府认为经济增长太弱，无法抵御较高税率的打击。

负责编制月报的日本内阁府一位高级官员没有对月度评估做出任何暗示，但表示出口和产出有些疲弱。

“制造商感受到了中国（经济放缓）的影响，”Tomoko Hayashi告诉国会，“但我们认为国内需求不会有下降之虞。”

