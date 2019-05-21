中国首家 东航就737MAX停飞向波音索赔

中国东方航空已就737 MAX停飞事件正式向美国波音公司提出索赔要求。索赔范围包括公司14架波音737MAX自3月11日以来长时间停飞，及公司前期已订购的737 MAX飞机延迟交付所造成的损失。两公司将就此问题保持沟通。东航成为中国首家向波音正式提出索赔的航空公司。

据澎湃新闻报道，针对上述消息，波音方面回应称：“我们不讨论我们与任何客户进行的任何沟通。”此前，据彭博社援引消息人士报道，中国国航、南方航空和东方航空正在初步讨论，联合就737 MAX停飞向波音索赔。该消息目前尚未得到证实。

东航方面有关人士早前曾对波音737 MAX停飞事件说：“只能说对东航的影响相对有限。而且这个是对全行业的，也不是东航一家。在三大航里面，东航的飞机架数还相对是比较少的，就这个机型而言。”

此外，该人士还表示，影响可控。且公司已经积极进行运营调配。“短期内还是市场供需决定，凡事都有两面性，市场的供给减少了，实际上供求关系对全行业可能也是有利的。”

3月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 8飞机发生坠机空难，机上157人全部罹难，这是继去年10月29日印尼狮航空难事故造成189人罹难后，波音737 MAX 8飞机发生的第二起空难。

因两起同型号飞机接连发生坠机事件，737 MAX机型在全球遭到停飞。同时，波音于4月将737 MAX飞机的产能从每月52架减少为42架。目前波音正在为737 MAX能恢复飞行而做准备工作，其中的重点便是更新在两起事故中都因错误因素触发工作的MCAS系统。

737 MAX是波音最新的单通道飞机家族，包括737 MAX 7、737 MAX 8、737 MAX 9和737 MAX 10机型。2017年11月，波音向中国国航交付首架737 MAX。截至去年12月，中国民航运营的737所有机型的数量超过1500架，占到同类机型的50%以上。