任正非回应美国延缓实施禁令：意义不大 已做好准备

美国商务部周一（20日）宣布将部分延缓实施华为禁令90天，以便让华为的供应商和客户有时间适应禁令。

美国将向几家供应华为的美国出口商发放90天延缓实施华为禁令的临时执照，有效期从5月20日算起。

美国商务部长罗斯在文告中说，临时执照将让电信商有时间做其他安排，并给商务部空间来为目前依赖华为器材的美国及外国电信商制定长期措施。

临时执照意味现有的华为手机用户和美国郊区宽带网络暂时不受禁令影响。

《华尔街日报》引述知情者报道，谷歌将暂缓中止与华为业务合作的原定计划。

针对临时执照的发放，华为创始人任正非今早接受中国央媒访问时说：“90天对我们没有太大意义，因为我们做好准备了。”

美国政府上周把华为及其68家关联企业列入实体清单，禁止美国企业在未获美国政府批准的情况下向华为供应零部件和科技。

对此，任正非表示，美国政客低估了华为的力量，华为的5G不会受影响。“在5G技术方面，别人两三年年肯定追不上华为。”

他表示，华为能生产与美国芯片一样的芯片，但这不等于说华为就不买美国芯片了，华为不会轻易、狭隘地排斥美国芯片，不过一旦出现供应困难，华为有备份。

他承认，美国科技的深度和广度还是值得学习，虽然华为在5G的行当上做到了前列，但以整体国家而言，中国和美国的差距还是很大。

近日一些地方单位和企业纷纷号召员工发扬爱国主义，抵制苹果手机并使用华为手机。任正非间接回应说：“我们家人现在还在用苹果手机，苹果的生态很好，家人出国我还送他们苹果电脑，不能狭隘地认为爱华为就爱华为手机。”

他的女儿、华为首席财务官孟晚舟去年12月在加拿大被捕时，身上带有苹果的手机、平板电脑和笔记本电脑。

谈到家人时，任正非说：“我这辈子最对不起的就是自己的小孩，我创业时太忙，与她们沟通时间少，我年轻时公司处于生存的垂死挣扎中，经常几个月很少与小孩有往来。我亏欠她们。”

值得一提的是，任正非今早在访问时也说了一句：“大家不要骂美国企业，要骂就骂美国政客。我们都是市场运营主体，我们是同呼吸共命运。”不过这句话后来从央视的文字直播中被删除。

以下是对任正非今早访问的三个解读：

一、华为的5G科技领先世界，不受美国禁令影响；

二、向美国企业释放善意，可能期待美国企业为维护自身经济利益而游说美国政府放弃打压华为；

三、打温馨牌，引导国际舆论继续关注和同情被软禁在加拿大的孟晚舟。（联合早报北京特派员游润恬报道）