腾讯云总裁邱跃鹏：腾讯已经迈入“双百时代” 但云计算仍有三道坎

腾讯云总裁邱跃鹏表示，腾讯目前已经迈入“双百时代”，全网服务器总数量突破100万台，带宽峰值突破100T。腾讯是中国首家服务器总量超过百万的公司，也意味着腾讯的业务规模、承载的网络流量都迈入了全球第一梯队。

据观察者网报道，邱跃鹏今天在2019腾讯全球数字生态大会上说，云计算的发展还有三道坎。第一关，规模效应。只有具备大规模基础设施运营经验的公司，才能持续提供高速、稳定、安全的云服务。

第二关，产品价值。在跨越了规模效应的门槛后，以技术为依托，以客户需求为指引，把技术创新转化为产品创新。

第三关，产业升级。越来越多的行业需要的是产业升级的整体解决方案。“一部手机游云南”，就是一个非常好的产业升级的案例。在金融行业，五大行中有四大行都选择腾讯的金融服务。

邱跃鹏还特地提出腾讯的城市发展解决方案“WeCity”。“WeCity”的底层是腾讯云的基础产品和能力；中间层是智慧平台，支撑数字政务、城市治理、城市决策、产业互联等四种解决方案。最上层是各类“微距服务”：通过微信、小程序等微端工具，实现对C端用户的触达。

未来，“云”会成为产业互联网的标配，人工智能、各种企业级服务、消费级服务都会通过“云”交付。