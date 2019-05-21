中国城投债省级风险分布图：江苏、天津、贵州、青海风险居前

逾30万亿元人民币的中国地方政府隐性债务是中国最大的“灰犀牛”之一，为解析其中隐藏的风险，彭博从数据、信息等城投债品种入手，并梳理了城投债省份风险分布图。

据彭博社报道，透过整理中国各省及直辖市的城投债余额、城投债占GDP比重、城投债平均收益率、城投债评级分布等要素，结果显示：江苏、天津、贵州、青海几省是其中最值得关注的地区。

彭博驻香港经济学家万千指出，债务负担较高的地区，比如东北、天津、贵州、云南和重庆，其经济更多靠国有企业来支撑，这样的模式可持续性不强，债务未来也会损害经济增长。

截至4月，中国城投债余额约7.5万亿元人民币，江苏省是唯一的万亿俱乐部成员，1.4万亿元的规模占总规模的19%，将其他兄弟省份远远甩出几条街；浙江和天津位列其后，其中天津城投债以占当地GDP高达24%的比重位居榜首，也是唯一一个占比超过20%的省份，这意味着全市经济体量的将近四分之一可能都要用于偿还城投债。相比之下，浙江虽然总规模位列第二，但占GDP比例仅约9.6%。

债务负担最重的江苏省，其城投债占GDP比重超过了15%。中泰证券分析师齐晟表示，江苏省各市的情况不太一样，还需要更具体分析，比如苏南和苏北，差距还是很明显的。今年2月彭博曾援引知情人士称江苏省考虑将镇江市作为该省债务化解的试点，消息一度一石激起千层浪。

而天津城投已开始频频曝出信用负面事件。以天房集团为例，媒体报道公司与“16天房02”的债券持有人商议取消其回售申请，最终据悉回售规模锐减。而惠誉评级于4月下调了多家天津市政府相关主体的评级。彭博汇总显示，遭下调的多个主体未偿债券总额至少约2400亿元人民币。

另外天津2018年经济增速显著放缓，GDP增速3.6%，位于全中国末尾且较年初目标减少1.4个百分点，财政方面，一般公共预算收入同比下降8.8%，政府性基金收入同比下降5.6%。

“如果某个地区债务率高且财政收入差，是应该谨慎的，赌隐性债务化解不确定性太大。”齐晟表示。联讯证券首席经济学家李奇霖也指出，天津尤其是去年负面消息比较多，市场投资城投债时对天津相对谨慎。

按已发行城投债加权平均收益率看，贵州省以6.14%高居榜首，也是唯一超过6%的省份，黑龙江、辽宁、湖南和吉林位列其后，落在了5.47%至5.75%区间。

齐晟表示，目前城投债整体收益率跟基本面很匹配，贵州城投债平均收益率最高，确实说明贵州城投总体看基本面比较差。

李奇霖认为，贵州一些地级市的核心平台市场不是很担心，但一些区县级平台如果财政实力弱，土地偿债能力没有很强保障的话，市场还是比较担心的。

报道称，贵州省遵义市政府4月11日在官方微信公众号称，市长与国开行贵州分行行长就把该市作为国开行参与地方发展和债务化解工作的试点达成一致共识。相比此前的江苏、湖南等地，贵州是首个由官方主动高调宣布与国开行合作化解债务的地区。

而黑吉辽东北三省城投债不受市场待见也毫不意外。东北三省老工业基地经济增长掉队，同时多地存在经济数据造假现象，一些投资者对东北避之唯恐不及。国开行行长在两会期间接受彭博采访时也透露，该行与财政部就包括东北省份在内的一些地区的隐性债务化解项目进行沟通。

彭博覆盖了境内包括中诚信、联合资信、上海新世纪、中债资信和大公在内的五家评级公司数据，综合所覆盖数据并根据城投债余额计算的比例显示，AA级及以下评级的城投债占比最高的前三大省份为青海、甘肃和广西。其中青海省存续城投债全部为AA以下评级，含20%的A、36%的AA-和44%的AA评级。

青海省最为受投资者关注的就是与政府关系密切的青海省投资集团，标普下调其评级后，该集团3月称其2020年到期的债券延期付息已触发交叉违约；随后，据悉国开行与青海省政府商谈讨论为青海省投解决债务问题。

对绝大多数省份来说，AA评级城投债较其他评级占比更高。31个省市中有14个AA评级城投债占比最高，其中湖南、安徽、重庆、贵州、内蒙古该比例超过50%，位居各省市前列，湖南省更是以AA评级城投债占比61%的最高比例居各省之首。

标普全球评级基建评级资深董事吕岚谈及城投再融资风险时表示，虽然其和宏观形势与政策走向有很大关系，但城投和地方政府融资功能的脱钩以及城投信用的弱化会是长期的趋势。“相较而言，低层级和边缘化的城投、非标比例比较大的城投的风险值得特别的关注。”她表示。

