汇丰计划在中国科技研发中心增加逾1千多个岗位

汇丰控股计划今年在中国的科技研发中心增加1千多个岗位，希望扩大在中国这个全球第二大经济体的业务。

据路透社报道，汇丰按资产计是欧洲最大的银行。该行首席信息官韦斯特（Darryl West）表示，今年广州、上海和西安的科技中心员工数将较当前的7千多人增加14%。

最近几年汇丰在集团科技运营方面每年都支出30亿美元，West表示未来几年计划每年支出30至35亿美元。汇丰全球科技运营业务的员工人数约为4万人。

汇丰宣布其重要市场中国的扩张计划之际，正值科技在金融行业的应用变得越来越广泛，涉及从支付到交易等各个环节。

韦斯特上周广州之行时表示：“在中国大陆，我们在技术方面大有可为。中国对技术的采用和创新领先于其他市场。”他补充道：“中国大陆是我们的巨大人才库，不仅是对当地市场，也面向我们的全球技术运营。我们正在这里大举招聘。”

汇丰近年来加大了在中国的投资，包括珠江三角洲地区。中国大陆以及香港合计占2018年该银行营收的近40%。

汇丰控股行政总裁范宁（John Flint）去年表示，汇丰未来三年将向科技领域以及中国等市场投资150至170亿美元。

汇丰去年在中国大陆的零售银行和财富管理业务上的亏损扩大至2亿美元，2017年为亏损4千400万美元。该银行的目标是通过对技术的投资来扭转这一局面。

