王源就吸烟致歉 北京市控烟协会：公众人物应承担社会责任

中国知名艺人王源今天就吸烟一事公开致歉。他微博发文称：“对不起！这件事让我深刻反思了自己的行为，对自己造成的不良社会影响，我感到十分抱歉和愧疚，很抱歉我做了一个错误的示范，我会承担相应的责任并接受处罚。”据悉王源就吸烟道歉一事，截至目前，已占据微博热搜榜里的榜首位置。

据澎湃新闻报道，王源在微博上还说，作为一名公众人物，他今后一定会更加注重自身的言行，希望大家不要效仿他的错误行为。“再次向大家道歉，我一定会以此为鉴，成为更好的大人。”此前一天，王源被曝在北京某餐厅与好友聚餐频频抽烟。

中国知名艺人王源今天就吸烟一事在微博上公开致歉。（微博）

北京市控烟协会会长张建枢说，其实王源吸烟事件也是从网上获知的。得知这一消息后，该协会深表遗憾。他表示，王源作为公众人物、作为大家喜爱的青年偶像，在公众场合公开违反《北京市控制吸烟条例》规定的室内公共场所禁止吸烟，显然是不对的。

张建枢认为，网友把王源吸烟的视频发到网络上，说明公众对无烟建设理念以及控烟法规都已深入人心，看到这样的违法行为，才会拍视频揭发、检举，他在此感谢网友。

张建枢说，此前著名演员文章也因为在公共场所吸烟被举报，后在网上公开道歉并接受处罚。和王源同为“TFboys”组合成员的易烊千玺还曾被授予世界卫生组织中国控烟倡导者称号。王源作为公众人物应承担社会责任，其带头吸烟的做法非常不好，希望他能够公开道歉，主动接受处罚。

“这件事不要看作是小事。”张建枢称，此事是公众人物是否守法的一个具体体现。公众人物应成为模范，而不是起到负面带头作用。他指出，王源还年轻，容易被不好的行为诱惑，希望他尽快认识到自己行为的错误之处，尽快纠正错误。

