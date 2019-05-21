美国针对华为的禁令给半导体行业前景蒙上阴影

美国对中国电信巨头华为的限制可能会扼杀半导体需求显现出的复苏萌芽，而这是韩国和台湾等技术重地的一个关键经济增长动力。

据彭博社报道，花旗集团经济学家Jin-Wook Kim和Johanna Chua的分析显示，对于亚洲半导体出口商来说，中国是购买主力，2017年购买规模占到了他们总出口量的51%。

花旗的报告显示，中国内地和香港消化韩国芯片出货量中的69%，在台湾、越南、日本和马来西亚的芯片出口中分别占到56%、51%、43%和39%。花旗的亚洲半导体领先指数在5月份“大幅停滞”，显示如果贸易紧张局势加剧，自1月份以来显现出的复苏迹象可能恶化。

他们写道：“我们认为如果贸易紧张局势和禁令持续更长时间，那么中国对电子产品的补充库存行动将可能减弱并推后。”

需求减弱的迹象在周二显现。韩国本月前20天出口较去年同期下降11.7%，预示连续第六个月全月下降，受半导体价格下跌以及对中国出口下滑推动。

占韩国出口大约五分之一的半导体出口下滑33%，对中国的总出口下滑16%。

“由于贸易战影响了美国和中国的需求，我们认为亚洲电子制造商将感受到相当大的冲击，”星展集团经济学家Tieying Ma在一份报告中写道。

花旗指出，如果中国购买更多韩国芯片来替代美国芯片，那么将会抵消亚洲的一些负面因素影响。