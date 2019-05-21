韩国瑜要鸿海尽快投资 郭台铭：五月底前公布定案

高雄市议员今天于议会上质询高雄市长韩国瑜，针对鸿海在高雄投资，是否因郭台铭卸任董事长生变，韩国瑜回复称希望鸿海尽快投资高雄，否则还有两、三家公司在等待。对此，郭台铭今日下午受访时说，对于高雄投资一案，他表示地已经谈妥，五月底前会交出订金。“我们答应承诺韩国瑜市长的事，一定会好好做到。”

据联合新闻网报道，郭台铭表示，台商要回来台湾投资，要有足够的电、足够的水、足够的土地、环保条件，以及足够技工、人才，这些基础建设应该由行政院来做，但他认为行政院院长苏贞昌近日好像“变了”，“院长应该要多做少说”。

针对鸿海于高雄投资案，韩国瑜今早在高雄市议会谈及3月17日曾和郭台铭见面，郭依约定派鸿海高级干部和高雄市政府谈了三次，需求为1万2000坪土地，预计要设计一个智慧型的工厂。

韩国瑜说，凡来高雄投资的，高雄市都心存感谢，但其实目前也有两、三家公司在等待，他希望鸿海投资必须加快速度，“不可能把地空在那里等他们”。

对此，郭台铭表示，卸任后基本上已不管这些事，但目前投资地已看好、细节也已谈妥，鸿海也将在五月底前交出订金，规划都会定案，并对外公布。他强调：“我们在韩国瑜市长答应承诺的事，我们一定会好好做到，而且是做成最高科技产品，会支持韩市长高雄建设，继续支持他留在高雄为高雄打拼。”

