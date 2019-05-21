彭博经济学家：中国央行是否会让人民币破7 取决于贸易战

彭博经济学家曲天石和彭博亚洲首席经济学家舒畅撰文称，目前许多人关注一个问题：中国是否会让人民币兑美元汇率破7。彭博经济研究认为，如果中国和美国不能达成贸易协议，那么今年是有可能跌破这个门槛的。不过，如果真的发生这种情况，中国央行可能会确保其动静和影响没有当前市场关心的那么大。

据彭博社报道，如果中国和美国不能达成贸易协议（彭博经济研究认为，这种情境出现的可能性目前略高于其他情境），中国央行可能会允许人民币下，但会非常小心地引导市场预期，控制贬值步伐，阻止不安定的资本外流，以防进一步扰乱市场。

另一方面，如果贸易战得到解决，彭博经济研究就会对人民币在可预见的未来破7持怀疑态度。

彭博经济研究预计中国央行会给人民币设置减速带。美元/在岸人民币可能会在6.90至6.95附近徘徊一段时间。

随着汇率接近7，中国央行即使是在由市场决定价格之际，可能也会加强沟通，降低7的重要性，强调其意在避免极端波动。

如果人民币兑美元汇率跌破7，这些信号应有助于引导市场预期远离大幅下挫。

报道称，尽管中国在汇率市场化方面取得了进展，但人民币的汇率水平仍然基本上是由央行说了算。彭博经济研究认为，在中国经济增长面临压力的情况下，政府可能默默地欢迎人民币适度走软。

即便如此，快速贬值，特别是破7，会引发大量具有挑战性的问题。

报道指出，中国央行官员已经淡化了7的重要性，但投资者和企业仍在观察央行对此水平的处理方式，从中寻找对未来展望的提示。风险在于破7会动摇汇率预期，引发对汇率进一步下跌的担忧，从而刺激资本外流。

考虑到这些因素，中国政府可能会非常小心。如果中国和美国未能达成贸易协议，中国央行可能会允许人民币破7，并同时明确指出，人民币不会跌落单向贬值的无底洞。