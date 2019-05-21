赖清德：总统大选不是“一加一”大于多少 而是很多“一”加起来

被民众问及“请问一加一等于多少”，台湾行政院前院长赖清德表示，其实“一加一”是一个团结的概念，可是团结要“真团结”，不管初选谁胜出都要支持，这才是团结真正的意思，且大选也不是两个人或政党内的事情，而是很多“一”加起来，让人民决定谁代表民进党，才能赢这场选举。

据联合新闻网报道，赖清德今天前往新竹县宝山乡参访新城风糖公司。他说，团结要“真团结”，民进党是一个民主的政党，既然有办初选，就要公平、公正、公开举办初选，初选过后谁代表民进党就要支持他。

赖清德表示，大选时大家团结，这才是团结真正的意思，不是一加一大于多少，而是很多一要加起来，才有办法赢的这场大选。面对明年的总统大选，不是两个人或政党内的事情，而是要和社会共同合作，让人民决定谁代表民进党，才能赢这场选举。

针对总统蔡英文提到中执会制度行之有年，不能说不照赖清德的意思就是过度决议，赖清德则说，登记之前，党的办法已经公告，包括初选时间和形式，初选已经进行一半，日程还遥遥无期，并指这是民进党有史以来最久的初选。

赖清德说，现在如果利用掌握中执会的多数，强行更改选举办法，这就不够民主。他强调并不是谁掌握中执会，谁就掌握民主，民主是人民作主，道理要让社会听得进去，如果借由更改办法而赢得初选，未来在大选要赢得胜利，会有困难。他重申，要干净赢得初选，才能赢得社会的支持。

至于民进党纳入手机民调的比例高低，以及是否纳入台北市长柯文哲做民调，赖清德说，如果协调没有新的共识，就回到原来的办法，因为原来的初选办法都已经公告，理应按照原来的初选办法进行。

赖清德强调，基于党的和谐和未来的团结，若有合理的建议，他愿意持开放态度来讨论，但两次协调会并没有新共识，自然要回到原来的办法实施。

赖清德也提及有听到一些关于党内制定总统办法前有问他要不要选的流言，他则澄清“根本没有这样的事情，是人家放的谣言，不实攻击”。