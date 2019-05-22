北京通州给诺奖得主人才公寓租金减免被批没诚意

据澎湃新闻报道，21日，北京市通州区人民政府发布《关于开展2019年度通州区人才公寓配租工作的通知》。

根据通知，此次人才公寓配租，符合条件的诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖等国际大奖获得者，中国科学院院士和中国工程院院士；国家最高科学技术奖获得者等第一层级人才在通州可免费租下一套不大于100平方米的人才住房。

对于上述通知，中国网民纷纷吐槽。有网友质疑，获得诺贝尔奖的大科学家，会到通州去租人才公寓住吗？还有网友指出，对于顶尖人才，重金招揽都未必能成功，通州这样的做法显得太没有诚意了。