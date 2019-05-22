肯尼亚驱逐含中国人在内17名外国人：涉嫌非法赌博

据环球网报道，肯尼亚最大的报纸《每日国家报》21日消息称，因涉嫌在肯尼亚从事非法赌博活动，肯尼亚政府政府驱逐了包括中国人、土耳其人和西班牙人等在内的17名外国人。

报道称，肯尼亚目前有30多家持牌博彩公司和赌场，但只有几家在“合法经营”。在下达“驱逐令”的前一天，肯尼亚内政部长马蒂安尼(Fred Matiangi)命令移民局局长，对那些打着“从事其他业务”的幌子在肯进行非法赌博活动外国人的工作许可证进行仔细审查。

肯尼亚《星报》引述内部人士话称，这些被驱逐的人大多数都是从事非法博彩和赌场业务。包括中国人，西班牙人，土耳其人，塞尔维亚人，韩国人，保加利亚人，意大利人和丹麦人。报道还称，由于工作许可证过期，这些人在没有相关文件的情况下从事商业活动。有些甚至是逃税者。

马蒂安尼20日警告称，那些没有工作许可证的外国人将被驱逐出境。同时他要求移民局审查所有申请在肯尼亚经商的外国人工作许可证，以清除那些“流氓贸易商”。

“这件事(非法博彩行业)正摧毁我们孩子的生活。他们中的一些人不去上学。别装了。为了子孙后代，我们必须行动起来 ”马蒂安尼说，“我们并没有打着收入的幌子来准许一个破碎行业...超过90%的游戏玩家都是外国人，他们将巨额资金汇回自己的国家。”

据肯尼亚博彩部官员称，90%的博彩业所有者是外国人，他们营业额巨大，损害了肯尼亚人的利益。这些公司拖欠了政府200亿先令(肯尼亚货币单位)的税款。