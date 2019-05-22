蓝营对比民调将纳入柯文哲

台北市长柯文哲是否参选2020大选，态度未明。近期民调显示柯文哲的声势回升。国民党定调，七月初将展开的总统初选民调，在对比民调题型，确定纳入柯文哲，形同认定柯参选态势已定。

据联合新闻网报道，国民党总统初选排定7月5日至15日择期民调，由初选参选人选五家民调公司，每家做三千份以上大样本调查，民调结果采政党对比百分之八十五、党内互比百分之十五。

党务人士表示，党内目前初估有六个总统参选人，初选问卷题数粗估就要卅题，因此，民调问卷设定对象中，“柯文哲一定要放”，否则要再做一个无柯文哲版本，题目至少五十题，谁有耐心听完？最后恐有很多无效样本。

对于柯文哲民调上扬，国民党立委王金平认为，白色力量当然有其力量的呈现，但他要坦言，要把声势或民调化为真正选票，“我想距离还差得远。”

不过，新北市前市长朱立伦认为，柯文哲支持者和蓝营有些重叠，若国民党分裂或互相攻击，很多失望选民会转向支持柯，不要轻忽白色力量，但当然要有信心，像是他自己的支持者都很坚定，这阵子以来，民调支持度都没有什么变化，只是要增加更多的支持者。

王金平则说，大家一定都认为要团结，但现在已经竞选下去了，是各自努力，所以呈现出来的当然不像只有一人竞选时那样的团结迹象，“现在还没有办法，还不是那个时候，所以大家要耐心等待。”

对于党中央在初选民调纳入柯文哲，王金平说，尊重党中央规画，因为这也是可能发生的一个情况，所以预想起来当然是合理的。