德国专家：美政府华为禁令冲击全球IT业 伤5G发展

针对美国政府近日采取将华为列入管制“实体名单”等措施，位于德国柏林的智库“新责任基金会”网络安全问题专家扬-彼得·克莱因汉斯（Jan-Peter Kleinhans）昨天（21日）表示，美国政府并非出于莫须有的“间谍问题”对华为“下手”，而是因为华为代表的中国产业界正在挑战美国的科技霸主地位。他警告称，美国政府的做法对全球IT产业都会造成冲击，并将伤及整个5G领域的后续发展。

据中新社报道，克莱因汉斯是“新责任基金会”的物联网IT安全项目负责人。他21日接受德意志广播电台采访时作出上述表示。

当地时间15日，美国商务部将华为公司及其附属公司列入管制“实体名单”。谷歌公司随后表示暂停华为部分业务往来；20日，美国商务部又发布了为期90天的“临时通用许可”，表示将推迟实施上述交易禁令。

对此，克莱因汉斯指出，谷歌只是遵守了美国政府的指令，人们更应该将批评的矛头对准美国政府。他同时认为，美国政府在这一问题上的做法是“前后矛盾的”。“美国政府上周得出结论——华为对美国的国家安全造成了威胁，结果短短几天后又说，美国企业还是可以继续和华为做生意的。我觉得这有点前后矛盾。”

在克莱因汉斯看来，华为产品究竟有无安全隐患、会否威胁到国家安全，都已非最重要的问题。他表示，美国政府现在是将华为作为贸易争端中施压的手段，同时兼有打压科技竞争对手的长期考量。克莱因汉斯认为，中国将会加大投资本国IT产业，以期今后能够拥有自主生产高性能处理器、存储芯片等产品的能力。

克莱因汉斯特别提醒称，美国政府的做法将冲击到全球IT产业，而具体的影响程度取决于白宫愿意放宽禁令至何种程度。“我们必须注意到，华为是提供电信基础设施的厂商，同时也需要美国的科技。这意味着，美国政府的决策，将影响到全球，整个5G领域的后续发展都会受到伤害，连带损伤将会十分巨大。”