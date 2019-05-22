全球科技企业责任指数 百度腾讯倒数第二第三

（早报讯）美国智库新美国基金会（New America）旗下“数字权利排名”（Ranking Digital Rights）项目21日在华盛顿发布了今年对全球主要科技企业社会责任的排名，中国公司百度和腾讯在其所在类别的12个被评比的互联网和移动通讯企业中分列倒数第二和第三，美国微软排名第一。

美国之音报道，这个评比从治理、言论自由和隐私三个领域的35项指标评估24家公司的表现，各项指标相加的总分为该企业最后得分，满分100分。

在互联网与移动通讯企业类别中，获得最高得分前五名的分别是微软（62分）、谷歌（61）、威瑞森传媒（Verizon Media）（61）、面簿（57）和推特（55），韩国通讯应用程序Kakao排名第六（50分），比美国苹果公司（46分）高一位。腾讯排名第10（26分）、百度排名11（23）。在这一类别垫底的是俄罗斯门户网站Mail.ru。

“数字权利排名”项目负责人麦康瑞说：“我们之所以关注这些公司，是因为他们拥有太大的权力，少数公司对人们行使权利的能力拥有巨大的权力，这是一个问题。只要他们存在并且拥有这种权力，我们就会对他们进行问责。”

她强调，微软和谷歌排名靠前，不代表这些公司在保护用户数据隐私方面做得尽善尽美。“62分在学术界算不上特别高的分数……你只是得了‘D’而已，而其他人做得更糟。”

百度从去年垫底的第12名上升一位，分数提高了6.21分，腾讯的分数也增加了4.17分，从分数进步幅度排名来看，分列第二和第四名。