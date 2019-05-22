彭博社：中国大华股份或也列入黑名单

（早报讯）彭博社引述知情人士称，除了海康威视，特朗普政府也考虑将另一家中国监控设备公司大华股份列入黑名单，原因是它们被指侵犯人权。

据报道，这项限制措施将与上周的华为禁令类似，将大大限制这两家公司进入美国市场，以及获得美国公司提供的技术及设备。

知情人士周二晚表示，特朗普政府今年早些时候就曾考虑对大华股份和海康威视采取行动，但由于与中国的贸易谈判仍在进行中而暂缓。

目前尚不清楚美国政府可能会多快采取行动或做出决定。白宫和商务部没有就此回应置评请求。海康威视回应称“暂时没接到消息”。