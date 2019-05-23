青海一地产集团25名涉黑骨干被抓：涉强奸行贿强迫交易等

据澎湃新闻报道，22日，青海省公安厅通报称，青海居易集团公司及28家子公司在无履约能力、无资金实力、无施工资质的情况下，包揽了30余个工程项目，为达到非法敛财目的，有组织地实施故意伤害、敲诈勒索、强迫交易、串通投标、行贿、强奸等违法犯罪活动，涉案金额数亿元。袁龙健、袁龙浩（又名袁龙告）、袁瑜、袁龙心、袁心等25名组织领导者及骨干成员被抓。

记者注意到，警方披露的该组织骨干成员之一的袁瑜今年31岁，是青海居易实业集团党委书记、副总经理，同青海居易实业集团有限公司法定代表人袁龙健系父子关系。

公开资料显示，袁瑜曾被青海媒体誉为青年创业“先进典型”，也是2014年青海“青年五四奖章”获得者。

据青海西宁警方调查，以袁龙健、袁龙浩为首的黑社会性质组织，成立青海居易集团公司及28家子公司，在公司无履约能力、无资金实力、无施工资质的情况下，包揽西宁市、海东市、海西州以及甘肃省兰州市等地30余个工程项目，为达到非法敛财等目的，有组织地实施故意伤害（1人死亡，多人伤残）、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、聚众扰乱社会秩序、伪造公文印章、串通投标、票据诈骗、骗取贷款、虚假诉讼、行贿、强奸等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，涉案金额数亿元。

通报还表示，为彻底查清该黑社会性质组织的违法犯罪事实，现向广大人民群众和社会各界公开征集袁龙健、袁龙浩等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织的违法犯罪线索，同时敦促该黑社会性质组织的其他成员主动投案自首，争取从宽处理。凡包庇、窝藏该黑社会性质组织成员，为其提供帮助、通风报信的，将依法追究法律责任。