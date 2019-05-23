郭台铭：没有一中各表就没有九二共识

鸿海董事长郭台铭昨天（22日）接受台湾联合报系专访表示，两岸“和平”是重中之重，任何可能的冲突擦撞，能避免就应避免，“但蔡政府不是避免而是挑衅”；他重申，没有“一中各表”就没有九二共识，北京当局要重视中华民国存在的事实，说“九二共识、一国两制”更是假议题，“没有这回事”。

据联合新闻网报道，郭台铭表示，他的政见主轴是“和平、安定、经济、未来”，两岸首要是和平和安定。他坚持的原则就是没有一中各表就没有九二共识，北京当局要重视中华民国存在的事实，他提出这个论述有中间选民质疑，但他不是为选票，这本来就是他心中的理念。

郭台铭说，每年的年终晚会，他都唱中华民国的国歌，念国父遗嘱，这是必备的；在没有台胞证前，他每次到香港出差都写台湾ＲOＣ，虽然海关都帮他画掉，但他进一次填一次，他到哪都填ＲOＣ。

他认为，北京当局的领导人多经过战乱，包括文革或国共内战等，其实对岸也不愿意战争，要的是台湾“不要台独”；他和北京很多人聊过，对方说台湾问题是on the list，虽有排在十年或二十年的计划表中，但不是priority（优先），因此台湾不要添乱子。

郭台铭说，台湾不要去挑衅两岸关系，特别是可能引发战争的冲突或擦撞，就算中国大陆领导人习近平也不能控制飞行员，所以能避免就避免，“更何况蔡政府不是避免，是挑衅，还有院长说拿扫把”。

郭台铭表示，两岸和平是重中之重，但是有尊严的和平，没有一中各表、没有正视中华民国的存在，九二共识是讲一半。至于九二共识、一国两制是假议题，没这回事，这是大陆地方揣摩上意做出来的。