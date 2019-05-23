郭台铭：没有郭粉 只有果冻

有意代表国民党角逐2020年台湾总统大选的鸿海董事长郭台铭昨天（22日）在接受台湾媒体专访时称，自己曾是高雄市长韩国瑜支持者的一员。他除了呼吁双方要理性沟通外，也笑说“没有郭粉，只有果冻”。

郭台铭在台湾《经济日报》的专访中畅谈初选竞选主轴时，仍不忘戴着“青天白日旗帽”。

报道称，他一改往日霸气总裁的作风，除了勤跑基层，以柔软身段、自嘲与幽默接地气，拉近与选民距离。他也透露与韩国瑜热线两次，希望国民党团结合作，才有可能赢得大选。

面对国民党总统初选， 郭粉、韩粉在网络上掀起大战，未来双方要如何化解冲突的提问，郭台铭除呼吁双方要理性沟通外，也开玩笑回应，“没有郭粉、只有果冻”。

郭台铭说：“现在有一些支持我的人叫郭粉……我自已开玩笑，希望叫果冻。不要叫粉，因为粉一吹就跑掉了，冻在那里大家凝聚力才够。”

话锋一转，郭台铭说，“我当初也是韩粉一员“，毕竟因为韩国瑜才让国民党在高雄胜选。他说：“韩市长在我心中占很大份量、EQ也很高，去年选前、韩市长也打电话给我两次、他是我学弟，我们都是板桥国小的学生，开口就说“大哥、郭学长”，可以说‘you warm my heart（你暖和我的心房）’，我们都谈了一些如何帮助高雄投资做经济。”

郭台铭直言：“今天高雄族群融合、这么多国旗，不可抹杀韩市长让国民党在高雄大胜，没有韩市长协助帮忙，我是很困难的。”

郭台铭强调，我参选是希望“中华民国”赢、高雄才能赢，韩国瑜也能赢，国民党也就赢。郭粉韩粉都要合作，才能让选举胜出，不是“非郭不投”，而是维护“中华民国”，一定要让国民党胜选。他说：“我一定用最谦卑、最企求、最渴望大家团结合作才有可能赢得大选”，若大家不合作，让民进党执政下去，可能丢失往后50年台湾命运翻转的机会。