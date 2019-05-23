访日行程很多不公开？ 柯文哲：外交上很多勿敲锣打鼓

台北市长柯文哲今天（23日）出发访问日本。他在台北松山机场受访时表示，此行有多重目的，包括城市外交、台日观光交流与能源议题。有记者询问，此次行程很多不公开，日本方面是否也对他可能参选总统而特别谨慎。柯文哲没有多做表示，仅说外交上很多事不要敲锣打鼓。

据台湾中时电子报报道，柯文哲说，日本对台湾而言，无论地理、社会、文化，都相当接近，所以很多东西可以跟日本学。他说，产业上就来往相当密切，这次主要当然是台日观光论坛，现在日本一年来台190万，台湾到日本460万，他们人口是台湾五倍，所以很明显就是台湾去日本多很多，要研究一下如何鼓励日本人来台湾观光，这是驻日代表谢长廷拜托他去支援一下，促进台日观光交流。

柯文哲指出，台北市长本来就很多城市外交，只要日本访问团来台湾，他几乎都有会见，这次去东京都知事、首相弟弟，或者是自民党干事长、日本美国特使河井克行，过去常常有见面，都见面好几次，顺便到日本去一次把城市外交该处理的处理完。

他进一步指出，日本跟台湾一样，98％能源来自海外，他们也有颱风地震，特别是有福岛核灾事件后怎么处理能源跟防灾，有相当可以借镜的地方，此行其实多重目的。

有媒体问，很多行程是否超过市长层级。柯文哲说，市长也是要处理产业，其实慢慢会发现，能源跟产业和在一起，比方说LED（发光二极管）灯降低能源需要，但产业贵一点，还是可以平衡。北市慢慢买service（服务）不买硬体，以前买冷气现在买温度，要求厂商达到几度到几度之间，他可以装遮阳板、水喷雾、通风，冷气是其中之一方法。北市长也有关系，议员很关心学校要不要装冷气，慢慢思考说买温度方式而不是买冷气。

此行许多不公开行程，日本是否持保留、谨慎态度。柯文哲回答，外交很多事不需要拿到台面上敲锣打鼓，日本还是大国，做外交关系上有一定SOP（标准操作流程）。