李鸿忠约谈天津银行等八家金融机构：对首关不过的干部要一剑封喉

中共天津市委书记李鸿忠在约谈天津银行在内的八家市管金融机构班子成员指出，个别金融机构负责人党性观念缺失，目无组织，严重违反党的政治纪律和政治规矩，并称这是不良政治生态结下的恶果。

据中央纪委国家监委网站今天（23日）报道，李鸿忠约谈天津银行、天津农商行、渤海银行、滨海农商行、渤海证券公司、泰达国际集团、北方信托公司、天津信托公司八家市管金融机构班子成员，以本市金融系统反面典型案例为素材进行警示教育，与全体同志一起开展严肃认真的党内政治生活，以案为鉴、汲取教训，始终做到忠诚干净担当，推动天津金融业持续健康发展。

会议指出，个别金融机构负责人党性观念缺失，目无组织，目无大局，目无法纪，失德失信，严重违反党的政治纪律和政治规矩，这是不良政治生态结下的恶果。政治是首关，对于首关不过的干部要一剑封喉，决不能用，已经担任领导职务的必须坚决撤换，依规依纪严肃处理。全市各级领导干部特别是金融机构领导干部要深刻反思反省、检视剖析，时刻牢记共产党员这个第一身份，知敬畏、存戒惧、守底线，为党和国家事业、为天津发展履职尽责，以实际行动践行“四个意识”、坚决做到“两个维护”。

当前，天津发展正处在滚石上山、负重前行的关键阶段，也是防范化解金融风险的关键时期。市委、市政府始终把防范化解金融风险摆在突出位置，站在讲政治、顾大局的高度，强化底线思维，不避历史旧账，调集全市资源，全力化解各类债务风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。各金融机构要深入贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述，进一步增强责任感使命感紧迫感，及时排查化解风险隐患。金融机构负责人要深刻认识到是在为党管理金融资产、替人民经营企业，尽职尽责，不能当堂上木偶。要加强对金融机构的监管，改革市管金融企业纪检监察体制，充分发挥纪检监察部门执纪监督作用，发挥监事会职能作用，强化内部监督管理，对履职不力、失职失责的严肃追责问责，以全面从严治党的疾风厉势为金融业发展提供坚强政治保障。

会议指出，天津是党中央赋予的金融创新运营示范区，发展金融业有着良好的基础。随着全面从严治党力度不断加大，政治生态逐步出清向好，“我们完全有信心有决心在打赢防范化解重大风险攻坚战的同时”，推动金融创新实现更大突破。各金融机构要担当作为、积极进取，大力推进金融供给侧结构性改革，把更多金融资源投向实体经济，坚定不移推动金融业高质量发展。要以更大的力度推进混合所有制改革，加快引进战略投资者，优化股权结构，构建现代金融企业制度。在推动混改过程中，决不能因一己私利阻碍改革，一旦发现，按照违反政治纪律严肃处理，绝不姑息。