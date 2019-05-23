上海杀害小学生案宣判 嫌犯被判死刑

上海市第一中级人民法院今天（23日）上午公开宣判被告人黄一川故意杀人案（“6·28”浦北路杀害小学生案），以故意杀人罪对被告人黄一川判处死刑，剥夺政治权利终身。

据澎湃新闻报道，上海一中院经审理查明：被告人黄一川因自认为遭到他人的欺辱和伤害，遂产生杀害无辜儿童以泄私愤的歹念。2017年3月至10月，黄一川先后在上海、广州等地拍摄多所小学、幼儿园照片，选择作案目标。2018年6月6日黄一川再次来沪，通过反复实地观察，最终决定以上海市世界外国语小学的学生作为作案目标。

6月28日7时许，黄一川携带事先准备的不锈钢斩切刀至该校附近驻足窥探，伺机作案。11时30分许，黄一川尾随该校小学生谭某某、费某某、金某某、学生家长张某某等人，行至距校南门约130米处时，黄一川拿出斩切刀进行砍杀，造成谭某某因被锐器砍切项部造成颈椎、颈髓及椎动脉离断致中枢神经系统损伤合并失血性休克而死亡，费某某因被锐器砍切头面部及左手掌等处造成颅腔开放、左手离断等致颅脑损伤合并失血性休克而死亡，金某某、张某某头部等处损伤构成轻伤。

黄一川行凶后随即被群众和安保人员当场扭获。经鉴定，黄一川患有精神分裂症，在本案中具有限定刑事责任能力。

上海一中院认为，被告人黄一川故意杀人，致二人死亡、二人轻伤，其行为已构成故意杀人罪。黄一川系有预谋、有准备地在校园附近针对无辜儿童实施严重暴力，其犯罪动机极其卑劣，犯罪手段极其残忍，犯罪后果极其严重，社会影响极其恶劣。黄一川虽经鉴定患有精神疾病，被评定为具有限定刑事责任能力，但鉴于其罪行极其严重，人身危险性极大，且其精神疾病对其作案时辨认、控制自己行为能力没有明显影响，故应依法予以严惩。法院遂作出上述判决。