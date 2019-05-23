“90后女副县长”官网简历被修改：挂职两年后自行免除

据澎湃新闻报道，今天（23日）早间注意到，江西湖口县政府信息公开平台网站对近日颇受关注的九江银行29岁支行行长、湖口县挂职副县长杨沁的简历作出局部修改。

相较于此前版本末段的“2019.04-至今 九江银行湖口支行 支行行长 湖口县政府副县长”，最新版本在副县长后特别注明“挂职两年，挂职结束后所挂任职务自行免除”。

杨沁旧版简历的单张网页截图曾在社交媒体上广泛传播。目前，湖口县官方网站“县政府领导”栏目显示，杨沁为7名副县长中排名最后的副县长。

杨沁，女，汉族，江西九江市人，1990年2月出生，2009年5月参加工作，大学本科学历。

她于2004年进入江西旅游商贸职业学院学习，2009年从该校毕业，获大专学历，之后在位于九江市浔阳区的九江银行甘棠支行担任柜员，2012年2月起任该支行客户经理，其间，杨沁于2010年至2013年通过江西财经大学函授专升本获得大学本科学历。

从2015年至今的5年里，杨沁四次调动岗位，节节晋升。

2015年4月，杨沁从九江银行甘棠支行客户经理调任九江银行大校场支行行长助理，这两家支行均位于九江市城区。

2016年3月后，杨沁任九江银行柴桑支行行长助理，2018年4月出任九江银行营业部总经理助理。

2019年2月起，杨沁开始担任位于九江市湖口县的九江银行湖口支行行长。2个月后挂职担任湖口县副县长。这一挂职源于近年九江市委选派九江银行干部到各县（市、区）挂职锻炼的安排，此前相关报道列举的意义包括：是市委、市政府立足九江市经济社会发展实际，为加快提升金融业发展水平、促进全市经济持续健康发展采取的一项重要措施，是助力新工业十年行动、搞活九江金融、创新金融业态的迫切需要，是引进金融专业人才、优化领导班子结构、提升政府领导金融工作本领的重要举措。

随着今年4月湖口县政府信息公开平台对杨沁简历的公布，这名支行行长受到了前所未有的关注，舆论惊讶于其学历背景和升职速度。

报道指，5月21日早间从多个信源处获悉，杨沁的父亲杨勇曾在2013年至2018年间担任九江市财政局副调研员一职，属局领导，现在是九江市金融控股集团党委书记、董事长。

针对杨沁父亲系市财政局原副调研员的事宜，5月21日下午，九江市纪委监委相关负责人回应称，当天下午一直在关注此事件的舆情，已跟相关领导作了汇报，目前还在跟相关部门沟通，至于杨沁（任职）跟她父亲的关系，市纪委监委介入调查需要走程序和时间，希望网友和公众等待调查进展，这个事情会有说法。

另外，针对这一事件，5月21日下午，九江市委组织部一位负责人回应称，九江市委组织部已经督促九江银行展开调查，市委组织部干部教育科也已介入调查，第一步先由挂职派出单位自查。