彭博：特朗普打击华为或令苹果受池鱼之殃

彭博社引述分析师称，美国对华为的打击可能会使本已在中国碰壁的苹果公司面临更大困境，这个全球最大智能手机市场的iPhone销售可能进一步放缓，苹果的供应链也将受影响。

上周，美国总统特朗普颁布的一项决定实际上禁止了美国公司与华为合作。华尔街担心此举可能招致中国报复，中国是iPhone的主要组装地，苹果公司约五分之一收入来自中国市场。

去年年底美国和中国之间出现贸易紧张局势时，一些经济学家表示，中国消费者对包括iPhone在内的美国产品进行了非正式的抵制。在苹果公布假期销售情况令人失望后，首席执行官蒂姆·库克说一部分要归咎于贸易战。

“消费者有可能抵制苹果产品，”Cross Research的Shannon Cross表示。“中国可能会发起一个支持国货的运动”。

高盛分析师本周估计，如果中国通过禁止苹果产品对美方报复，苹果可能会损失近三分之一的利润。Wedbush Securities分析师Dan Ives表示，由于美国禁止华为，未来12至18个月中国iPhone销量可能减少3%-5%。苹果股价周二收盘下跌2％。

Rod Hall等高盛分析师在一份研究报告中写道，如果中国实施生产限制，苹果将面临很多可怕后果。

高盛分析师表示，“我们不相信该公司能够在短时间内将大量iPhone手机转移到中国之外，但将苹果生产推向中国以外的行动可能对中国科技业生态系统和当地就业产生负面影响。”

根据Lynx Equity Strategies的数据，即使中国不直接进行报复，民族主义情绪也可能会影响苹果在该国的销售，并可能导致该公司无法达到第三季度业绩预期。苹果没有回复置评请求。

报道还指，在中国以外市场，华为的问题或许能令苹果受益。