美国国务院对13中国企业及个人实施制裁

美国国务院昨天（22日）在联邦纪事网站上公布，对13家中国企业及个人实施制裁。

据美国联邦纪事网站显示，这项制裁声明由美国国务院国际安全与防扩散局发出。除了13家中国企业及个人，制裁声明也提及一个伊朗实体、三个俄罗斯实体、五个叙利亚实体。

其中，受到制裁的中国企业有10家，包括友祥科技、浙江兆晨科技，以及三名来自中国的个人。

声明提到，制裁措施包括，任何美国政府部门未经许可，不得向这些企业或个人采购任何服务、产品、技术；不得向这些企业与人员提供任何协助；以及在管控物品出口方面，暂停授予这些人员现有的所有许可。

声明指，上述实体与个人被指违反《伊朗、朝鲜和叙利亚防扩散法案》，向伊朗、叙利亚、朝鲜转移军品管控清单上的物品、技术或服务，或从伊朗、叙利亚、朝鲜采购军品管控清单上的物品、技术或服务等。

制裁行动已经在本月14日起生效，为期两年。

中国21世纪经济报道的消息指出，此前纳入华为的美国商务部出口管制实体清单主要侧重两用物项管制；在美国出口管制体系中，美国国务院主要负责军品管制。然而，查阅公开资料，上述多家公司都是从事民用技术与产品开发与贸易的公司。

比如，友祥科技股份有限公司是一家具备设计开发、生产制造与业务营销能力的专业多媒体供货商，主要生产压电陶瓷扬声器等产品。江苏天元金属粉末有限公司经营范围包括金属粉末、粉浆加工等，公司主打产品是球形铝粉。

武汉三江进出口有限公司是中国三江航天集团旗下唯一的专业外贸公司，其经营范围包括：专用汽车、汽车零配件、重型运输设备、矿用设备、油田钻修设备，饲料成套设备、压力容器等。