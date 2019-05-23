中国31省份一季度GDP出炉 17省GDP增速超全国

中国31省份2019年一季度GDP数据全部出炉。数据显示，广东、江苏、山东一季度GDP总量超过2万亿元（人民币，下同），位居前三名。17个省份一季度GDP增速超全国，云南一季度GDP增速为9.7%，位居全国第一。

据中新网客户端报道，从GDP总量来看，广东依然傲视群雄，一季度广东GDP总量达到23886.77亿元，位居第一。其中，一季度5个省份GDP总量位居万亿之上，分别是广东、江苏、山东、浙江、河南。

具体来看，广东、江苏、山东一季度GDP总量超过2万亿元。浙江、河南一季度GDP总量超过1万亿元。

中国国家统计局数据显示，初步核算，一季度国内生产总值213433亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%。

同全国增速相比，云南、贵州、西藏、江西、福建、湖北、河南、甘肃、宁夏、四川、浙江、安徽、湖南、河北、山西、江苏、广东等17个省份的GDP增速超过全国GDP增速。

北京、广西一季度GDP增速为6.4%，与全国增速持平。

从GDP增速来看，一季度云南省GDP增速为9.7%，为全国最高。其次是贵州，达到9.2%，第三位是西藏，为9.1%。

在榜单另一端，吉林、天津、黑龙江位列最后三名，增速分别为2.4%、4.5%、5.3%。