13中企及个人被美制裁 中国商务部：反对“长臂管辖”

对于美国国务院宣布对13个中国企业及个人实施制裁，中国商务部新闻发言人高峰今天（23日）回应时指出，中国一贯坚决反对任何国家对中企进行“长臂管辖”。

据中国每日经济新闻报道，高峰在例行记者会上说，已注意到美方有关举措，并称近期美方频频使用长臂管辖措施打压中国企业。中国一贯坚决反对任何国家使用国内法对中国企业进行所谓的“长臂管辖”。中国敦促美方停止错误错法，避免对中美经贸关系造成进一步冲击。中国将采取必要措施坚决维护中国企业合法权益。

在谈到谷歌暂停和华为公司部分业务往来一事时，高峰说，美国动用国家力量打压中国企业，不仅严重破坏两国企业正常商业合作，对全球产业链供应链安全也构成严重威胁。中国对此坚决反对，希望美国保持理性，纠正这样的威胁做法。他也说，中国将继续密切关注事态发展。

对于美国政府此前宣布对于华为的出口管制以后，不少美国企业已经开始执行，高峰回应时说，中国已经提出严正交涉，对美国这种霸凌主义的做法，最好的回应就是中国企业继续发展壮大。

他说，中国政府将继续加大力度，深化改革，扩大开放，为企业营造更加稳定、公平、便利、可预期的营商环境，帮助企业市场竞争中提高应对风险的能力。在国际化的过程中，不断提升自身的同时，为各国消费者提供更加优质可靠多样化的产品。中国政府有信心、有能力保护中国企业的合法权益。