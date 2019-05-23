中国外交部：中国希望美国对重回谈判桌的态度认真

中国外交部发言人陆慷今天（23日）在回答记者提出的一系列与美国有关的问题时指出，对话的大门是敞开的，不过中国也希望美国对重回谈判桌的态度是认真的。

据中国澎湃新闻报道，陆慷在例行记者会上谈及华为等高科技中企接连面临来自美国的技术供应限制措施，以及美国财长姆努钦发表希望中美重回谈判桌的言论时说，中国多次说过，对话的大门是敞开的，但是磋商要有意义，必须抱有诚意。

陆慷指出，一个互利的协议必须建立在相互尊重和平等互利的基础之上，中国希望美国对重回谈判桌的态度是认真的。

陆慷也指责美国出于政治目的动用国家力量打压中国科技企业，严重影响全球科技发展与合作，也损害相关国家企业的切身利益，不会得到国际社会的认同和支持。他说，显然，也没有人会认为，美国的这一做法会有利于为磋商营造一个有利的氛围和环境。

在谈及有关外企对华为“断供”的消息时，陆慷指出，近日华为创始人任正非接受媒体采访的报道在中国国内外引起了广泛的好评。世人从华为表现出的开放、坚毅和气度能够看到，心胸有多大，天地就有多大。

陆慷说，一些华为合作伙伴迅速澄清所作的表态，再次表明任何国家的企业都不会罔顾切身利益、轻易盲从他国出于一己私利的政治调度。

他接着以法国知名交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）为例称，绝大多数国家都还没有忘记阿尔斯通的前车之鉴，对美国政府运用国家力量打压他国企业、干扰市场运行、阻挠他国互利合作的行径始终保持着高度警惕。

英国《经济学人》杂志曾在今年1月报道，美国的法律和监管部门在过去的十年里对许多家大型外国公司采取了域外法律行动，若是在美国以外被指控存在腐败、违反制裁等严重不当行为时，支付巨额罚款通常成为唯一的解决途径，罚金数额可以超过10亿美元（13亿新元）。报道指出，阿尔斯通在2010年至2015年间遇到来自美国的法律诉讼，并且在2014年至2015年的一次交易中，将大部分资产出售给了美国通用电气公司。《经济学人》接着在报道中尝试解释两起事件之间的关联。

陆慷也说到，中国政府继续支持包括华为在内的中国科技企业深化对外合作，这既有利于企业间的互利共赢，也有利于推动世界科技进步和经济发展。中国也希望各国都能够继续为中企提供公平、公正、稳定、可预期的营商环境，相信这也符合这些国家的根本和长远利益。

至于美国两艘军舰昨天驶经台湾海峡，陆慷回应时说，中国密切关注并全程掌握了美国军舰过航台湾海峡的情况，而且中国已经就此向美国表达关切。

陆慷接着说，台湾问题是中美关系最重要最敏感的问题，中国敦促美国恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善地处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成消极影响。