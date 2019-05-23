奔驰：经销商不得以金融服务为由收取费用 绝不强制消费

知名德国汽车制造商奔驰及授权经销商发布《服务公约》，重申合法合规经营理念，承诺“绝不捆绑销售、强制消费”，同时对新车质保政策进行了升级。梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司表示，明确要求中国经销商不得以奔驰金融公司名义、或以为客户提供奔驰金融公司金融服务为由收取费用。

据中国《人民日报》今天（23日）报道，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官倪恺表示，为进一步优化并改进客户服务流程和标准，奔驰将在客户服务方面实施4项具体举措。倪恺说：“今后，客户可依据《服务公约》，期待梅赛德斯-奔驰品牌提供相应的标准化服务。”

具体举措包括：推出梅赛德斯-奔驰品牌乘用车及smart 品牌乘用车新车质量保障政策，暨自开具购车发票之日起60天内或行驶里程3000公里内（以先到者为准），如因产品质量问题导致需要更换主要零部件，消费者可直接要求免费更换同款、同型号新车（涉及车辆范围为2019年5月1日及之后初次销售的乘用车，具体适用细则将在官网公示）。

售前检测流程（PDI）将由获得梅赛德斯-奔驰相关资质的工作人员完成，PDI证书将随新车一同交付给客户。

在经销商管理岗中设置“客户权益官”一职，从客户的视角出发，专职负责客户反馈和相关服务标准的落实工作。

此外，在客户购车过程中为其提供一份详述相关服务内容及价格的清单。该清单将在店内醒目位置展示，同时也将在经销商各自的网站上公示。由此，客户可完全自主地选择或拒绝相关服务项目，且这些将不会影响客户的服务体验。

据了解，此前，奔驰销售服务公司已经启动了相关审查与整改工作，并于4月底开始通过第三方机构对经销商的收费项目进行独立专项复核。目前，奔驰金融公司正对经销商开展针对金融服务费收取的自查与核查工作，明确要求经销商不得以奔驰金融公司名义、或以为客户提供奔驰金融公司金融服务为由收取费用。