赖清德：参加初选以来 背了诚信偷袭政变三大罪名

行政院前院长赖清德昨天（23日）称，他参加初选以来，背了三大罪名，即诚信、偷袭及政变。赖清德说，“政变”是封建名词，“这个国家是属于全台湾人民的”，若是政变，是不是家天下？他说，这个天下是“你家的”，才会有政变。

据台湾《联合报》报道，赖清德在一个谈话性节目上说，第一条大罪是诚信罪，还好总统蔡英文已经帮他澄清，也就是3月8日他跟蔡英文的对话，他并没有说他不选总统。

第二条是偷袭之罪。赖清德说，连他去中执会也被冠上偷袭罪名，他是中场休息才前往党中央，哪有什么偷袭。至于他在3月18日去登记初选，他是第一天早上去登记，除展现他的决心以外，他要让蔡英文清楚地看到他为什么登记，让她有时间回应。赖清德说：“我今天如果在她的背后去登记，甚至于她出国之后我才去登记，她连回应的时间都没有，那个才是偷袭。”

第三是政变。赖清德说，为什么要用这种封建的名词，现在是民主的社会，今天从前总统李登辉、陈水扁、马英九到现任总统蔡英文，都是人民给了服务台湾的机会。他说，台湾是属于全台湾人民的，不属于李登辉，不属于陈水扁，不属于马英九，也不属于蔡英文。

赖清德说，今天如果用封建的政变来讲的话，“那你是不是背后要先建立一个，是不是家天下？这个天下是你家的，所以才会有政变嘛。”

赖清德说，当初他在台南市长任内来接行政院长，他的出发点也是基于善念，他是希望来帮助解执政的困局，因为当初蔡英文跟行政院前院长林全执政，在某一些方面的确已经出现了困难，“这个是事实嘛，邀请我的时候，也是坦白讲这样的话，我是来帮忙，帮忙解这个局的”。

赖清德也说，虽然九合一选举仍然大败，但是他也毫不眷恋地率内阁总辞负起政治责任，下台了嘛，“这个就是我啊，我来是想要解这个局，希望能够帮助执政”，能够回报600万至700万台湾人的支持。

赖清德说，一票一世情，他经过民选，他知道这个情义有多大，不能够辜负，人民对他们的期待，“我也不能够袖手旁观”。他强调，固然很多人阻止他来接行政院长，但是他认为他不能够袖手旁观，“林前院长跟总统没有找我便罢，但如果找我，我如果没有来的话，恐怕我也有责任”。